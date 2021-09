INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LAS CAPACITACIONES DEL FESTIVAL OBERÁ EN CORTOS 2021

El 18° Festival Internacional de Cortometrajes Oberá en Cortos (OEC) ofrece una amplia variedad de capacitaciones: talleres, conversatorios y charlas de participación gratuita Algunos se harán con modalidad virtual y otros serán presenciales. Las capacitaciones están destinadas a estudiantes, realizadores y realizadoras audiovisuales, aficionados y público interesado.



Entre las opciones en modalidad virtual, el OEC propone:

– “Cómo y por qué diseñar un universo narrativo (storyworld)”. Narrativa audiovisual de videojuegos y transmedia, de ficción y no ficción, a cargo del productor, guionista y director audiovisual Sergio Romero.



– “Inventar la realidad. Prácticas creativas en el cine de no ficción” a cargo del licenciado en Antropología, docente y realizador brasilero Pietro Picolomini, radicado actualmente en Rosario (Santa Fe).



– “Del diseño de producción al guión cinematográfico, cómo escribir un cortometraje posible”, dictado por el reconocido guionista y director de “Diablo” y “Kryptonita”, Nicanor Loreti. El taller que apunta a la escritura de guiones desde el punto de vista de la producción.



– “El vestuario no es sólo ropa”, por la diseñadora de vestuario paraguaya, Tania Simbrón, con amplia trayectoria en realizaciones audiovisuales como “Las herederas” y “Matar un muerto”, entre otras.Este espacio de formación propone acercar a los participantes a los conceptos básicos y herramientas necesarias que hacen al trabajo del diseñador de vestuario en el cine.



– “Taller de subtitulado para Cine, TV y VOD” a cargo del licenciado en Comunicación Audiovisual y propietario de la empresa de subtitulados On Screen José Luis Piragino. El taller abordará temas que irán desde aspectos técnicos pasando por problemáticas de traducción, normativas e inclusión de la diversidad.



– “¿Cómo contar una historia?: Taller de estructura narrativa para formatos digitales breves de ficción y no ficción” por el guionista y productor audiovisual y transmedia Gabriel Romero. El taller brindará recursos para pensar estructuras narrativas en el contexto digital actual.

A su vez, se desarrollarán propuestas en modo presencial bajo estricto cumplimiento del protocolo sanitario:



– “Analizar el audiovisual digital: series de plataformas, series web y actividad de las audiencias”, dictado por el doctor en Comunicación Leonardo Murolo, investigador y docente de grado y posgrado (UNLP, UNQ). Esta propuesta abordará la producción audiovisual en relación a la identidad y la industria cultural.



– “Redes sociales, una estrategia de comunicación”, a cargo del productor de contenidos para redes sociales y fundador de @we-publicidad, Matías Fávora (“Mati Flac”). El taller será bimodal y propondrá un espacio para construir narrativas atrayentes por fuera de los formatos tradicionales, vinculado al mundo audiovisual y/o cinematográfico.



– “Taller de cine para niñxs”, dictado por la docente y realizadora audiovisual, Macarena Czernecki; la diseñadora gráfica y técnica audiovisual, Makarena Bordón; y la realizadora audiovisual, Camila Acosta. Está destinado a niños y niñas de 6 a 12 años y abordará el tratamiento de la luz y el color como recursos para la expresión visual.

Para conocer más sobre las propuestas y el perfil de los y las talleristas, ingresar a la página web del OEC: https://oberaencortos.com/

Las inscripciones a los talleres se realizan ingresando a este formulario: https://docs.google.com/forms/d/14HoHKvKwojfPPTWDm-0euNMFYCUou3Q99gcKuRpTT5k/edit. Por consultas sobre capacitaciones, escribir al correo: capacitacionesoec2021@gmail.com

El Festival está organizado por el Laboratorio Guayrá, que está formado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, la Universidad Nacional de Misiones, la Facultad de Arte y Diseño (UNaM) y la Municipalidad de Oberá. Está financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).