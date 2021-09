OCCIDENTE, SU CRITERIO MORAL Y EL TERRORISMO

Los poderes occidentales proclaman permanentemente su rechazo y combate al terrorismo. Es su criterio moral público. ¿Tiene un criterio interno distinto?





Hezbolá denuncia que EE.UU. ha trasladado a varios cabecillas de Daesh a Afganistán. Hasan Nasralá, secretario general del movimiento ha subrayado este viernes (27-08-21) que, con el apoyo regional y el internacional, miles de terroristas fueron trasladados a Asia Occidental. Hispantv

Trump acusa a Obama y a Clinton de haber fundado el ISIS. Asegura que ambos ayudaron a crear el grupo terrorista. El País

El balance de muertos por el atentado que se produjo en Kabul este jueves (26-08-21) aumentó a 170, comunicó el Ministerio de Salud de Afganistán. PL

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió vengarse de Daesh (26-08-21) y aseguró que había dado órdenes para perpetrar ataques contra “líderes, terroristas y las bases activas” de la banda extremista. Agencia Internacional de Noticias Coránicas

El Ejército de Estados Unidos informa que, en una operación contra Daesh, ha matado a un lugarteniente de este grupo terrorista en el este de Afganistán. El ataque aéreo se llevó a cabo el viernes (27-08-21) mediante un avión no dron en la provincia afgana de Nangarhar. De acuerdo con el Mando Central de EE.UU. el individuo estaba involucrado en la planificación de ataques contra objetivos estadounidenses en Kabul, aunque se desconoce si participó específicamente en la preparación de los atentados suicidas del jueves en Kabul, los cuales fueron reivindicados por la rama afgana de Daesh. Hispantv

EE.UU. asegura que mató a dos objetivos «importantes» «de alto perfil», del Estado Islámico en Afganistán con el ataque de dron. (28.08-21), Emol, RT



La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajarova (27-08-21): “¿Así que los Estados Unidos sabían dónde están los líderes y las instalaciones de Daesh?”. Hispantv



El grupo extremista Estado Islámico, nació en una prisión estadounidense en el desierto de Irak. La prisión fue considerada la cárcel modelo de EE.UU., con unidades habitacionales de cemento y techo de madera, actividades gestionadas por los propios reclusos, y derecho a visita familiar y atención médica. El líder del grupo yihadista, Abu Bakr al-Baghdadi, permaneció cinco años. Allí coincidió con el que después sería su número dos en EI, Abu Muslim al-Turkmani, así como con el experimentado militar Haji Bakr. BBC



Otro criterio moral occidental manifestado constantemente es la transparencia informativa.

El secretario de Estado de Estados Unidos en el Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes criticó la falta de transparencia de China sobre los orígenes del coronavirus. «Lo que hemos visto, más que desafortunadamente, desde el comienzo de esta crisis en la República Popular China es un incumplimiento de sus responsabilidades básicas en términos de compartir información y brindar acceso». Voz de América



El Pentágono explicó este viernes (27-08-21) que el atentado suicida fue perpetrado por un solo terrorista suicida y no dos, dijo a los periodistas el general de división del Ejército William Taylor en Washington. La Vanguardia

El autodenominado Estado Islámico de Khorasán afirmó que uno de sus soldados logró lanzar el ataque después de pasar inadvertido a través de los controles de seguridad «de las fuerzas estadounidenses y de la milicia talibán alrededor de la capital, Kabul». «Él pudo llegar a una gran concentración de traductores y colaboradores del Ejército estadounidense en el campo de Baran, cerca del aeropuerto de Kabul, e hizo estallar un cinturón explosivo matando a unas 60 personas e hiriendo a 100, entre ellos miembros de los talibanes». El grupo identificó al atacante como Abdelrahman al Loghri. El Mostrador



Algunas de las docenas de civiles muertos en un atentado suicida en las afueras del aeropuerto de Kabul pueden haber sido baleados por soldados estadounidenses, según la BBC. Testigos presenciales que sobrevivieron al ataque del jueves dijeron a la emisora pública británica que no todos los que murieron ese día habían sido asesinados por el atacante suicida. Un afgano que habló con la BBC afirmó que un civil que había trabajado con las fuerzas estadounidenses fue asesinado a tiros por soldados extranjeros a raíz del atentado suicida. “El tipo [había] servido [al] ejército de Estados Unidos durante años. Y la razón por la que perdió la vida, no fue asesinado por los talibanes. No fue asesinado por ISIS”, dijo el hombre, y agregó que la víctima fue encontrada con un agujero de bala en la cabeza sin otras heridas. RT





Oír a Occidente no es lo mismo que ver lo occidental.

Por una civilización sostenible solidaria

Mientras no haya partidos y movimientos civilizatorios todos ellos como sus masas son conservadores.





Contacto romulo.pardo@gmail.com

Fuente: http://malpublicados.blogspot. com/