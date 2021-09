MISIONES ORGANIZA UN SIMPOSIO VIRTUAL SOBRE BIODIVERSIDAD EN EL MARCO DE LA ASAMBLEA DE LA ONU

El Gobierno de Misiones, a través de la gestión del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), insertó el debate sobre «Biodiversidad: Bosque, Salud y Sociedad” con formato de seminario virtual, en el marco de la 76a Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA76) que sesiona desde el 14 de septiembre.

El simposio virtual organizado desde Misiones al mundo estará presidido por el gobernador Oscar Herrera Ahuad y la presidenta del IMiBio, Magter. Arq Viviana Rovira, tendrá lugar el próximo martes 21 de septiembre a las 10:00 AM (hora de Argentina) y formará parte de la segunda edición virtual de la Cumbre Científica de la UNGA76.

El objetivo perseguido es generar conciencia sobre el papel y la contribución de la ciencia a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ese marco, el simposio se presentará como una oportunidad única para que el IMiBio pueda mostrar al mundo el trabajo que realiza en pos de estudiar, proteger, monitorear y conservar la Selva Paranaense, considerada como uno de los últimos relictos de bosques prístinos que quedan en el mundo, que además de albergar el 52% de la biodiversidad de Argentina, se clasifica como un punto caliente (Hot-Spot) de la biodiversidad mundial.

En ese contexto, el IMiBio contará con un Sala virtual que funcionará en paralelo al desarrollo de la 76a Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se llevará a cabo el simposio que incluirá la participación de importantes científicos y personalidades del mundo ligados a la temática ambiental, quienes disertarán en calidad de ponentes.

Mediante esta sesión, el IMiBio podrá mostrar de qué manera contribuye a los ODS y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, tendrá la oportunidad de dar a conocer al mundo la provincia de Misiones y su valioso ecosistema, y cómo la conservación de este contribuye a garantizar el cuidado del medio ambiente con beneficios a escala global.

Finalmente, el Instituto Misionero de Biodiversidad expondrá en torno al aporte científico que realiza en la provincia de Misiones y su contribución al sistema de salud provincial durante la pandemia por Covid-19.



EXPOSICIONES Y DEBATE

Para la realización del Simposio virtual “Biodiversidad: “Bosque, Salud y Sociedad” / Cumbre científica de la UNGA 76º, Misiones convocó a destacados referentes mundiales que integrarán las distintas mesas temáticas propuestas.

Entre los oradores que conformarán las tres mesas propuestas, “Biodiversidad y Bosques”; “Biodiversidad y Salud” y “Biodiversidad y Sociedad”, ya confirmaron su presencia expertos y autoridades de distintas partes del mundo, como César Luena (España) / Miembro del Parlamento Europeo, Gabriel Labatte Líder del Equipo Global de ONU-REDD en el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente; Enrique Sánchez-Albarracín (Europa)/Agregado de Cooperación científica y encargado de cooperación descentralizada con las provincias de la Embajada Francesa; Dr. Clóvis Ricardo Schrappe Borges (Brasil), Director Ejecutivo de la Sociedad de Investigación de Vida Salvaje y Educación Ambiental; Luc Janssens de Bisthoven (Bélgica), coordinador del programa CEBioS ‘Capacities for Biodiversity and Sustainable Development’ /Royal Belgian Institute of Natural Sciences; Claire Lajaunie miembro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia; el profesor Jan Eric Litton (Suecia) / Director General for BBMRI-ERIC, experto en Biobancos; Javier Gimenez (España) / Consultor independiente. Especialista en la prevención y resolución de conflictos socioambientales y Raquel Tomas (Guayana Británica) / Fundación Privada de conservación de la Selva.

El simposio se desarrollará a lo largo de cuatro horas en las que Misiones instalará en un contexto de intercambio sustancial de criterios entre las naciones del mundo, su mirada y sus aportes a la conservación de la biodiversidad.

A través del simposio se buscará generar interés y apoyo de instituciones, organizaciones y empresas que trabajen en el cuidado, estudio y preservación de la Selva Paranaense y su rica biodiversidad.