José Yorg replicó conceptos del Papa Francisco:“no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época”.

Para conocer la opinión del movimiento cooperativo sobre la crisis gubernamental desatada por los resultados de las Pasos, se consultó telefónicamente a José Yorg, referente indiscutible del sector de la economía solidaria, quien replicó al inicio de su alocución conceptos del Papa Francisco “:“no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época”.

Señaló Yorg que “En su discurso el Papa Francisco a la Curia Romana en ocasión de la presentación de las felicitaciones navideñas en diciembre 2019 expresó una frase de la Carta encíclica Populorum progressio que asemeja al cooperativismo: “el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico, para ser auténtico, debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a todo el hombre”.

“Precisamente, eso no está pasando ya que miles y miles de argentinos no nos estamos desarrollando integralmente y eso implica que no se pone el empeño y el vigor necesario en las decisiones políticas para revertir esa actitud de no escuchar la voz del pueblo en su reclamo justo”, definió Yorg.

Vox populi, vox Dei

“Sin dudas-alegó Yorg- la consabida expresión latina, vox populi, vox Dei, la voz del pueblo, es la voz de Dios, cobra vigencia y fuerza epocal de transformaciones en que las palabras del pueblo no es escuchada y así nos llega la advertencia de Séneca,aquel filosofo y político romano: “ crede mihi, sacra populi lingua est ;»créeme, sagrada es la lengua del pueblo”.

“La palabra del pueblo, el lenguaje del pueblo hecho voto, llegó y más vale que sea comprendida y sea tomada en cuenta a cabalidad por los decisores políticos en bien del pueblo, en bien del desarrollo integral del pueblo, y en ese punto, nosotros proclamamos el Plan integral del desarrollo cooperativo”, concluyó Yorg.