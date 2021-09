LA REINA KRISTINA

Por Eduardo Schiel ** *

Algunos –tal vez muchos- creen que el ejercicio del gobierno -o del poder transcurre entre las mieses de enormes goces y disfrutes sibaríticos personales. Ese error sólo ocurre por causa de las malas lecturas de la historia universal o la falta de las buenas.



El impensado y fatídico destino quiso que Cristina se encontrara con la imperiosa necesidad y responsabilidad de hacerse cargo del gobierno de su pueblo, ante la muerte del mayor sostén afectivo, familiar y político que tenía en el mundo. Frente a ese sino trágico bien pudo retraerse y retirarse de la vida pública. Muy por el contrario, casi sin dudarlo, se puso al frente de un sistema patriarcal y machista que a la par de los innumerables dilemas y conflictos de todo tipo, debió soportar y superar la novedad de ser la primera persona de su género que asumía tremenda titánica tarea.



Atacada desde fuera y dentro por intereses autóctonos y externos muy poderosos, les antepuso su fidelidad a lo que consideraba eran las urgencias y bienestar de la población. Se destacó entre mujeres y varones por su inteligencia, su gran coraje y sabiduría. Su presencia atraía la atención en todo lugar. No obstante la debilidad de sus comienzos, asediada por agoreros peligros inminentes, con desestabilizantes embates de los dueños de la tierra y del dinero, logró imponer su liderazgo y un notable bienestar para su pueblo.



Gracias a los resultados que logró en su reinado, no será olvidada jamás por el amor de su gente. Aunque hayan pasado y seguirán pasando varios siglos.

Sólo se la conoce y destaca como ella quería, simplemente como CRISTINA, de Suecia.

Fue única hija de Gustavo Adolfo II y de María Leonor de Brandeburgo.

En 1627, cuando el rey parte a la Guerra de los Treinta Años contra el poderoso Sacro Imperio Romano Germánico, la deja como su heredera. Seis años después, su padre murió en la batalla de Lützen y en ese estado de orfandad se convirtió en reina de Suecia, bajo el control de un regente, hasta que cumplió los 18 años, cuando asumió como soberana.

Con el triunfo de Suecia y sus aliados en la larga guerra, con la Paz de Westfalia, se produjo su coronación el 17 de octubre de 1650. Tuvo también su glorioso día de la lealtad.

Se rodeó de algunos de los intelectuales y pensadores destacados de su época, el francés René Descartes el más conocido, quien la ayudó a pensar el mundo nuevo que nacía. También el gran jurista Hugo Grocio quien la acompañó como su embajador ante la corona de Francia. Fue una soberana audaz que rompió la tradición protestante de su reino y de Gustavo Adolfo II “el león del norte”, en nombre de quien fue a la guerra para convertirse, ya victoriosa al catolicismo, lo que produjo importantes conflictos. Fue recibida por el Papa Alejandro VII con grandes honores, aunque más tarde también se distanció de Roma y del Papa Inocencio XI, a raíz de su apoyo a los jesuitas en Portugal contra la corte lusitana. Decisión y coraje contra los poderes constituidos para defender lo que creyó mejor para su nación.

Considerando que cumpliría mejor su destino en la vida, desestimó el enorme poderío que ostentaba y abdicó la corona a favor de su primo Carlos Gustavo, negándose al matrimonio que le quería imponer el Consejo del Reino y resistiendo las imposiciones de la nobleza, gobernando sólo poco más de veinte años, aunque siguió trabajando por la dignificación de su pueblo. Soportó la presión y negación de las rentas que le correspondían, como intento de bloquear su capacidad de acción. Pidió expresamente que no deseaba funerales y que en su lápida en Estocolmo sólo dijera “Aquí yace Cristina”.

No fue cumplido su legado. En cambio, luego de unas exequias multitudinarias, su tumba se encuentra en la Capilla Sixtina del Vaticano. Permanece hoy en el amor y en el alma de la nación sueca, desde hace más de cinco siglos.

Adoptó una consigna de estado “la sabiduría es el pilar del reino”, trabajó para elevar la instrucción y la educación de su país. Fue promotora y mecenas del arte y de las ciencias.

“Ser culto para ser Libre”, hubiera dicho el revolucionario poeta cubano José Martí…

La cultura no como un botín capturado por las clases poderosas, sino como bagaje de los saberes, artes y ciencias del pueblo, para ser artífices de su propio destino.

La negación de ello es el instrumento del amo para mantener su dominio sobre el resto: la instrucción sólo para las elites. Por eso éstas no fomentan la educación, el arte y las ciencias, no construyen escuelas, ni universidades (ni siquiera jardines), disminuyen los presupuestos, los sub-ejecutan, los transfieren a zonas grises.

Esa práctica hoy desfinancia los programas de la educación pública, transfieren sus recursos a la formación privada, disuelven los ministerios, precarizan y mezquinan los salarios de los educadores, los estigmatizan y denigran, quitan instrumentos y equipos, computadoras, becas, asistencia presupuestaria, sicológica, médica y alimentaria.

Quienes viven y luchan por ampliar y compartir el “buen vivir para las mayorías” en todas las épocas <guardando las evidentes diferencias> son inscriptos en las listas de los enemigos.

En nuestras largas “guerras” cotidianas hoy no existe mujer más injuriada y perseguida que Kristina, espiada, difamada y calumniada por defender los derechos y recursos comunes para garantizar la salud, la educación y el trabajo, que son la base elemental para una vida digna, más igualitaria y justa. Una vida feliz.

Sobre ella se ha descargado todo el odio de las clases opulentas de riquezas, pobres y vacías de morales y solidaridades.

Se repite el odio visceral desplegado contra Evita, “esa mujer”, otra magna “enemiga” de los sectores antisociales. Estigmatizada e insultada ¡viva el cáncer! hasta su tumba y aún después de ello. Ultrajado y secuestrado su cadáver en un clandestino cementerio de Europa. Esa patología de odio social y político es inversamente proporcional al amor que siente el pueblo por su obra y su ejemplo, inalterable, aún muchas décadas después de su paso a la inmortalidad.



El cadalso moderno, representado por las noticias y denuncias falsas, con el uso espurio del aparato judicial inquisitorial, aún con la infinita bronca impotente ante la infamia desplegada, no hace más que repotenciar su palabra y su ejemplo.

La frustración de los salvajes enemigos que durante cinco años no se cansaron de investigarla y denunciarla –con sus propios jueces y fiscales- no sólo no pudieron encarcelarla para destruir su honra, sino que tampoco lograron vencerla o neutralizarla. Muy por el contrario, cada vez que tiene la posibilidad de enfrentarlos, mirándolos a los ojos esquivos, señalándolos con el dedo que tanto los incomoda con los alegatos de su defensa, paraliza al país de amigos y enemigos, desnuda las maniobras, emociona y enamora a los justos y hace callar y esconder a los canallas vergonzantes. Aún frente a tanta infamia –casi hasta las lágrimas- no claudica en dignidad ni en justa verdad.

Con su implacable e impecable alegato, al estilo de Émile Zola en su “J´Accuse”, demoliendo la condena a perpetuidad por traición a la patria del capitán Dreyfus, el maridaje endemoniado entre el “lawfare” y las “fake news” queda pulverizado. Nuevamente, la “historia me absolverá” como al célebre abogado devenido en Comandante guerrillero, que derrotó al mayor imperio militar sanguinario y esclavizador del planeta, a 90 millas de sus propias narices, en la heroica “Guerra de los Sesenta Años” que no cesa.

Sus enemigos –que son los de las grandes mayorías de la humanidad- no aprenden jamás la lección de la repetida historia; la arrojan a los lobos y regresa liderando la manada.

Con su discurso sin papelitos, sin lecturas ni titubeos, sin mentiras ni cinismos, vuelve la sensatez, la inmensa racionalidad, la voz de la Justicia avasallada y también la esperanza de una Patria para todos.





*** Eduardo Schiel, abogado, escritor, ensayista, integrante de la Conadep, autor del libro Nunca Más Ni Nunca Menos