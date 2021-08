Manifestó la ganadora N° 59 del Programa Desafío Confort, sorprendida por la buena noticia. Se trata de Silvia Hollant (23), que reside en Picada Indumar, a unos 14 kilómetros de la localidad de Dos de Mayo. Se había anotado al programa “Buen día señora”, en 2017, en ocasión que un equipo del IPLyC SE entregó un premio a un productor tabacalero de la zona. “Ese día decidí anotarme por los premios que se entregaban para las amas de casa, porque me había gustado la propuesta”, dijo la joven ama de casa, que en esta oportunidad se ganó una cafetera, “que me viene súper bien; una plancha, porque la mía tiene sus años, y el termotanque, que nos hace falta porque el que tenemos es para poca agua”. Pero “no tengo idea qué es lo que vamos a hacer con el dinero en efectivo porque nos tomó por sorpresa. Vamos a decidir con mi esposo, Joel, en qué lo podemos invertir”, agregó.

Se enteró cuando una amiga le mandó un mensaje. “Me quedé pensando, y después me llamó el intendente José Garay para decirme que desde el IPLyC SE me estaban buscando. Estoy en la chacra, a unos 14 kilómetros del pueblo, con escasa señal, por eso fue difícil encontrarme. Cuando supe, le conté a mi esposo y quedamos en duda porque como hacía mucho tiempo que me había inscripto, pensé que había caducado. Cuando nos confirmaron, quedamos muy contentos”, manifestó la mujer, que es madre de un niño, y que además de las tareas de la casa, acompaña a su esposo en el rosado y hace macetas de yerba mate. Dijo que, de la chacra, “me gusta la tranquilidad, el silencio, los animales. Me gusta la pastelería, voy haciendo algunas cosas, pero me faltan accesorios. También me agrada mucho leer y dibujar a lápiz”.

A las amas de casa, aconsejó “que confíen porque algún día van a ganar y serán felices como yo lo soy. Es muy linda la iniciativa del IPLyC SE de premiar a las amas de casa porque resulta difícil comprar algunas cosas, y este tipo de ayuda viene bien. Muchas cosas son difíciles de obtener y que lo reciba como premio, me deja muy feliz”.