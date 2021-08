Cultura en Movimiento colmó de energía a la Capital de la Amistad

Durante el viernes y el sábado, la localidad de 25 Mayo recibió espectáculos y talleres, con gran respuesta por parte de la comunidad que se aprestaba a conmemorar su 88 aniversario.

Treinta y tres años de edad tenía Alfredo Schoninger cuando el 23 de agosto de 1933 se convirtió en lo que la historia recuerda como «el primer habitante de 25 de Mayo». Este municipio emblemático del Alto Uruguay misionero, que hoy celebra 88 años de la llegada de aquel inaugural pionero, recibió el fin de semana al programa Cultura en Movimiento, que desde Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia, que propicia para beneficio de las comunidades que visita, espectáculos artísticos de la mano del Camión Cultural, y capacitaciones gratuitas vinculadas a distintas disciplinas y saberes.

Gastronomía y salud

Dentro de los espacios formativos, en esta oportunidad se estrenó el taller teórico y práctico sobre elaboración de panes con masa madre, una propuesta que contó con una interesante y atenta concurrencia. La actividad estuvo a cargo del chef especializado en Panadería de Fermentación Natural, Inti Velázquez; de la nutricionista e investigadora Sonia Brandt y del periodista y asesor gastronómico Carlos Vedoya Recio.

Si bien se trató de una capacitación con eje en la elaboración de este tipo de panes, resultaron muy provechosas las explicaciones en torno a la microbiótica intestinal y sus cuidados. «La importancia del consumo de estos panes a base de fermento natural, más allá del delicioso sabor, está dada por lo saludable que resultan al organismo, en contraposición a los panes que habitualmente se consumen con levadura. El pan de masa madre tiene múltiples beneficios, en distintos niveles» sintetizó Brandt.

Por su parte, Vedoya Recio valoró la participación de personas de diversas franjas etarias, y observó que este tipo de charlas constituyen una posibilidad para «la puesta en común de saberes, de la economía circular, y la valorización de prácticas que resultan saludables en cuanto a la alimentación»

Una de las participantes, doña Julia (64), al salir del taller en el Centro Integrador Comunitario, expresó que «este taller me hizo descubrir una nueva forma de hacer pan, que pienso incorporar a mi familia, ya que vale la pena por sus beneficios. Yo no estaba al tanto de muchas cosas que hoy escuché, así que me voy feliz con el aprendizaje y los lindos momentos que pasamos».

Además de este taller de panes a base de masa madre, en el mismo lugar se desarrollaron –entre el viernes y el sábado – los de Producción Artística Integral (Colectivo Cultural Folklórico Soñadores), Creación y ensamble musical (Leandro Yahni y Darío Vega) y Preparación física para la escena (Mónica Revinski). “Antes de llegar a cada localidad nos reunimos con el equipo de cultura y el intendente local, para consensuar el perfil de las capacitaciones que se brindarán”, destacó Laura Lagable, subsecretaria de Fomento y Regiones Culturales, el área de Cultura Misiones a cargo de Cultura en Movimiento.

Un camión a puro ritmo

En cuanto a la actividad artística en el escenario del Camión Cultural, en ambas jornadas la respuesta del público fue entusiasta, y a la vez respetuosa de los protocolos y el distanciamiento social. Así, cientos de personas disfrutaron de dos noches en las cuales tuvieron lugar más de una docena de espectáculos en la amplia Plaza de los Inmigrantes.

En la primera jornada, la apertura estuvo a cargo del Grupo de Danzas Indiecito Aviarú. Con 37 integrantes y dirigidos por la profesora Pamela Boher, el Ballet puso en escena coreografías en ritmo de chacarera y gatos. En el rubro danza, también fue de la partida el Ballet de la Asociación Civil Amistad.

Entre los conjuntos musicales, se dio el debut en vivo de Los Hermanos Velázquez, oriundos del Paraje Pindayti, quienes sumaron a su repertorio de payadas, el clásico de Jorge Cafrune, «Luna cautiva». Posteriormente, Nersí Padilla se lució con un repertorio de canciones propias, dando paso a Banda por un Día, un trío acústico que versionó a Los Cafres y Los Enanitos Verde, entre otros.

Cerca del cierre de la noche, las mujeres del Ballet de la Colectividad Alemana, con sus bailes y trajes típicos, se llevaron fervorosos aplausos. El final estuvo a cargo del músico Ralf Frank, autor de la canción oficial de 25 de Mayo, que además de esa pieza, incluyó en su repertorio una sentida versión de «Conjunto Pena y olvido» de Mario Bofill.

«Venimos de pasar momentos muy difíciles, y aunque tenemos que seguir cuidándonos mucho, de a poco estamos volviendo a celebrar la vida como nos gusta, a disfrutar de nuestros artistas y de la cultura que es el alma del pueblo» expresó a la concurrencia el ministro de Cultura Joselo Schuap, quien hizo público el reconocimiento a todo el equipo de trabajo de la Municipalidad de 25 Mayo, encabezado por el intendente Mario Lindemann, «por la calidez con el que recibieron al Cultura en Movimiento y el esfuerzo para que todo salga excelente».

El sábado en la noche, el Camión Cultural abrió con la presentación de la Escuela Municipal de Danzas «Raíces», que junto a la posterior presencia del cuerpo de bailes «Herencias de 25» (malambo), dieron sobradas muestras de la seriedad y pasión con la cual la danza es abrazada en esta región.

Además de la danza, las infancias tuvieron su momento de gloria en el escenario, a partir de la participación musical de, por un lado, Cristian Schunke, que con 8 años de edad ya asoma como una inmensa promesa del acordeón; y por otro lado con la breve pero emotiva actuación de Nicole, una niña de 9 años que se acercó al escenario y pidió cantar una canción. Terminó ovacionada tras brindar, junto a su profesor de guitarra, una notable versión de un tema de Gustavo Cerati.

Otra presentación aclamada resultó la de la cantante Katy Saiber, quien interpretó una versión del clásico «La Oma», e incluyó en su repertorio su composición «Mi otra mitad». Más adelante llegó el turno de Cuarta Armonía, un cuarteto vocal de jóvenes artistas oriundos de diversas localidades de la región, que dejó al público encendido para lo que luego fue el explosivo show de Lira Verá Dúo. Con la música y el humor como bandera, participaron invitadas por el municipio como parte de los festejos del aniversario, este espectáculo preludió el cierre de la noche, a cargo de uno de los grupos cerveceros más requeridos en bailes y fiestas de la zona: Musical Río Azul.

De este modo, Cultura en Movimiento completó una aventura más, dejando contentos los corazones de este municipio que hoy festeja una efeméride más que importante.