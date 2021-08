LOS MEDIOS NO HABLAN DE ESI (EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL)

Por María Inés Alvarado *** «El debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra sociedad”, publicó en su tweet la ministra Carla Vizzotti, luego de la inesperada difusión que provocó la noticia acerca de la compra de kits de Salud Sexual y Reproductiva que incluían penes de madera y preservativos por parte del Ministerio de Salud de la Nación, visibilizando varios temas de los cuales no se habla en los medios.

¿Por qué asusta tanto hablar de penes de madera y la correcta utilización de preservativos para evitar infecciones de transmisión sexual? Es cierto que en la sociedad necesitamos ESI, pero sencillamente es porque en los medios de comunicación falta ESI. Si los y las trabajadores de los espacios hegemónicos hubiesen tenido capacitación en ESI durante su formación técnica profesional sabrían, por ejemplo, que la mejor manera de implementar políticas públicas de prevención, tanto de VIH/SIDA y otras ITS, como de embarazos precoces no deseados, es a través de explicar varias veces y en diferentes momentos de la escolaridad, la importancia de utilizar preservativo para las relaciones genitales. ¿Por qué incomoda a los noticieros y a sus periodistas hablar del DNI no binario? Porque no tuvieron ESI. Si durante su formación profesional les hubieran explicado que la biología no se limita a dos sexos y que los cuerpos no están limitados por el binarismo varón/mujer, sino que en la naturaleza animal existen una cantidad indefinida de sexos, que fueron reducidos por una mirada sociocultural a un binarismo atravesado por el género que clasificó a las personas como femeninas o masculinas, reduciendo la riqueza de la diversidad humana a dos categorías, a nadie le daría vergüenza o estupor hablar de personalidad trans.





Los medios no hablan de ESI



¿Por qué desaparecen menores y adolescentes y sus búsquedas no salen en la televisión? Porque no todas las personas que desaparecen tienen el mismo rango de importancia. ¿Alguien vio en algún noticiero de horario central la búsqueda de Tehuel, el joven trans desaparecido hace más de cuatro meses? Varias agrupaciones y colectivos que luchan por los DDHH vienen llevando adelante una búsqueda incansable e infructuosa, sin ninguna participación mediática bajo la consigna ¿Dónde está Tehuel?, noticia que parece de escasa o nula relevancia en los medios hegemónicos. ¿Por qué la desaparición de Tehuel no es noticia? Porque las identidades trans siguen siendo para los medios, victimarios y no víctimas, casos patológicos y de desconfianza cuasi criminal, que seguramente desaparecen porque “algo habrá hecho”. Y porque, la mayoría de los y las columnistas de los programas de TV, no tuvieron ESI. No reconocen la diferencia entre una mujer trans, de un varón trans, o una travesti, o alguien no binario y no saben si nombrarla en femenino, en masculino generando muchas veces sospechas ridículas sobre sus vidas, su genitalidad y relaciones amorosas. Si hubieran tenido ESI, no habría presunción de heterocisnormatividad, y se trataría cada persona con la misma normalidad, más allá de su genitalidad, orientación sexual o identidad de género.



¿Un femicidio cada 31 horas? La cifra, que preocupa y alarma a organizaciones que luchan por los DDHH, pone en la mira de la noticia que, en lo que va de 2021 hubo 118 víctimas fatales, de las cuales 21 habían realizado al menos una denuncia y 13 tenían medidas de protección, además de poner el eje en el daño colateral que causa este flagelo: al menos 90 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres. ¿Por qué este dato no es noticia? Porque quienes trabajan en la producción de los noticieros e informativos, no han recibido ESI. La violencia de género, que tiene su punto de visibilización máxima en el femicidio, se ignora en los medios, es más, se hace cómplice de ella cuando se siguen reproduciendo imágenes estereotipadas de cuerpos femeninos y cuando se sigue ignorando de manera simbólica el lugar de las mujeres en los programas de mayor rating. ¿Y qué pasa con esas niñeces y adolescencias que han perdido a sus madres en manos de quienes debían cuidarles? ¿Alguien recuerda que tienen derecho a la dignidad y la integridad personal? ¿Saben en los medios que, si reproducen cotidianamente imágenes de la víctima, y la forma en que fuera asesinada, sufren el daño colateral de los femicidios y ni siquiera son tenidos en cuenta como víctimas? No, no lo saben porque no han tenido ESI.