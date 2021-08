ELDORADO: «QUE BAJEN Y SUBAN PASAJEROS SOBRE LA COLECTORA ES ILEGAL Y UNA LOCURA»

Por Norte Misionero ***

Luego del conflicto y polémica generada por el ascenso y descenso de pasajeros en paradas no autorizadas, es decir espacios que no pertenecen o no corresponden a la terminal de ómnibus de la ciudad de Eldorado, donde una gran cantidad de personas se manifestaron durante varios días frente al Concejo Deliberante, y se formalizaron varias reuniones entre los ediles, la concesionaria y el ejecutivo; hoy conocemos la opinión de otra parte de esta problemática: los empleados que se desempeñan dentro de la terminal.



Son 60 familias que dependen exclusivamente de la fuente de trabajo que representa esta terminal de ómnibus del municipio. Tamara Barchuck, una de las trabajadoras, dialogó con Canal 9 Norte Misionero y se expresó al respecto de la situación; “Cuando se planteó el proyecto de la terminal nueva, y se adquirió el terreno por parte del Ejecutivo, se analizó dentro del contexto del plan estratégico Eldorado 2040, en el cual la ciudad dejaba de ser lineal para crecer urbanísticamente. Luego, entremedio ocurrió la pandemia, donde la terminal estuvo cerrada entre 9 y 10 meses, donde las 60 familias que dependían del lugar no tuvieron ningún ingreso”, explicó.

Actualmente, la venta de pasajes cayo en un 60% indica Barchuck. Los clientes que se acercan a la terminal son los que deben realizar viajes de larga distancia y adquieren sus boletos en boletería, y en menor medida personas que viajan media distancia, recorridos Iguazú-Posadas. Además, a eso se agrega que existía una tarifa planchada hace 3 años que correspondía a viajes de media distancia, y que recién actualmente se actualizó al 30%.



“Esto no es una lucha de trabajadores contra trabajadores; nosotros venimos a plantear nuestra postura porque estamos defendiendo una fuente laboral genuina. No podemos volver hacia atrás y colocar la terminal en el centro de la ciudad, generaría inconvenientes que ya se conocen: embotellamientos, accidentes de tránsito y conflictos con la ciudadanía”, manifestó Tamara. A lo que agregó que “plantear hoy que se habilite el ascenso y descenso de pasajeros sobre la colectora, es primeramente ilegal y segundo una ‘locura’, donde se expone a la gente al peligro de la ruta”. Asimismo, aclaró que existe una normativa con régimen legal nacional-provincial donde se establece el ascenso y descenso de los pasajeros en una terminal habilitada.

Según sus palabras, se debería plantear un equilibrio y que la terminal sea anexada a la ciudad. “Debemos formar una estrategia entre todas las partes, la concesionaria, los empleados de la terminal, el Ejecutivo, el Concejo y la ciudad para que esto funcione para todos”, destacó. Por último, subrayó que más allá de la difícil situación laboral “los empleados de la terminal nunca decidimos cortar la avenida o pararnos frente al Concejo Deliberante a reclamar lo que nos sucede”.