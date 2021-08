ÚSARA EL PREMIO DEL INCLUSIVO PARA MEJORAR SU PROPIEDAD

Es lo que tiene en mente Demetria Aquino, ganadora N° 57 de IPLyC Social Inclusivo, residente en Puerto Piray. Es que la mujer, que tiene la capacidad auditiva disminuida a causa de un accidente, y su pareja, no están en condiciones de recorrer grandes distancias porque “somos grandes y enfermos. Por eso queremos mudarnos a un lugar donde estemos mejor, a un terreno de más fácil acceso”.

Una vecina fue hasta su casa a darle la buena nueva, y después fueron hasta la municipalidad para poder corroborar la información. “Ahí me dijeron que me gané un premio muy lindo. Estoy muy contenta y agradecida, no me esperaba, pero la bendición del señor me llegó”, dijo, quien antes trabajaba en la chacra, y ahora se dedica solo a la huerta.

Aseguró que “nunca me gané un premio. Cuando me enteré, me quedé pensativa porque analizaba cómo iba a salir sorteada si yo no participé. Pero mi pareja me dijo que evidentemente me inscribieron”.

Madre de ocho hijos, todos grandes, Aquino sufrió pérdida auditiva en uno de sus oídos al chocar con su bicicleta que quedó sin frenos. “Iba a trabajar en bicicleta para no pagar pasaje. El recorrido era desde el kilómetro 5 al 11 cuando hacía de cadete para un colegio. Al doblar, se reventaron los frenos, me caí y sufrí un golpe en la cabeza, con sangrado del oído. Me gustaba mucho andar en bicicleta, pero desde hace diez años ya no lo hago”.