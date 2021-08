LA HORA DE COMENZAR Y ES LA ÚLTIMA

Por Julio Moyano ***

Nos vamos acercando a los tiempos electorales. Tiempos de democracia, en los que el pueblo elige a sus dirigentes. Claro que estos son tiempos raros. Tiempos de pandemia y por lo tanto la campaña electoral no contará con grandes muchedumbres en sus actos partidarios.



Todo será virtual, con puestas en escenas y candidatos sonrientes, sentados en altos taburetes, hablándole a la gente. Porque son pensadas para la gente y no para el pueblo que no tiene tiempo de andar bobeando por redes sociales.

Esa es la democracia burguesa. Serán actos de seducción, todos corderitos, mansitos y republicanitos, otros mas libertarios y mas individualistas y estarán los tibiecitos, los que temen hacer olas, temerosos de Clarín y por allí aparecerá Cristina, la única dirigente que ve mucho más allá.

Los resultados a la hora de contar los votos son inciertos, porque hay un sector que juega muy sucio. Son los estafadores de finales de 2015. Los herederos del odio. De aquellos que agitaban pañuelos en plaza de Mayo en 1955 porque había caído el tirano, que escapó al Paraguay con todos los lingotes de oro que estaban amontonados en los pasillos del banco central. Son los mismos que vociferaban en estos ultimos años que la yegua, puta y montonera dos veces presidenta de la Nación se robo un PBI, otros discrepan. Son dos PBI y los tiene enterrados en el subsuelo patagónico.

Dan lástima por boludos. Y vacunas para el coronavirus se lograron en meses pero para la boludez no hay inmunidad.



Juan Perón tuvo que fundar Telam, agencia de noticias estatal, para poder combatir las mentiras propagadas por las agencias de noticias extranjeras. Cristina hecho mano a la ley de Servicios de Comunicación audiovisual para evitar el monopolio.

El mal que aqueja a los argentinos no es el peronismo. Los sectores que nunca se interesaron por el bienestar del pueblo fueron los cínicos e hipócritas que impulsaron el «fraude patriotico» en la década del 30, los parientes de los «comandos cíviles» que intentaron borrar de la tierra al peronismo, son los mismos del «por algo será» que desaparecían gente durante la nefasta dictadura de 1976.

Hoy son ese resumido combo histórico que en la actual versión son negacionistas ante el plan de exterminio del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, son los quieren convencer que las Malvinas no son argentinas, pero también son los que quieren emular a ese minoritario sector social, pero no les da la billetera. Los clasemedieros que intentan romper las leyes de la Física al querer cagar mas alto que el culo.

La Argentina con los argentinos incluídos tiene destino, pero se necesita templanza. No se puede seguir gobernando con un multimedios que desinforma, con un Poder Judicial que apesta a podrido, con Milagro Sala prisionera de un chantapufi, como Gerardo Morales, hoy gobernador de Jujuy, pero antes formó parte del gobierno de la Alianza junto a Fernando De la Rúa. Nieto de bolivianos, y con reciente pasado golpista. Pronto se conocerá el rol que jugó para impulsar la caída del mejor presidente de la historia de Bolivia: Evo Morales.

Se formó en sus años mozos en la agrupación universitaria de Franja Morada, fue parte del alfonsinismo y tiró su honra a los chanchos al formar parte de la runfla mafiosa de los porteños del PRO – Propuesta Republicana. También responsable de traicionar los principios de Hipolito Yrigoyen y Alfonsin y convertir al primer partido nacional y popular de la historia argentina en la Unión Cínica Radical.

Se vienen tiempos electorales, y recuerden los dirigentes que «el fuego calienta desde abajo». Y los de abajo tener en cuenta que de nosotros depende para que Argentina no siga el destino del cangrejo