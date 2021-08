La Feria Tembiapo se consolida como un espacio de intercambio entre culturas

Gran afluencia de público, buenas ventas y la posibilidad de contribuir a un intercambio entre la cultura «blanca» y la mbya guaraní, sintetizan el sentir de este evento que, luego de dos días de gran éxito en la Av. Costanera de Posadas, se muda el próximo fin de semana a Puerto Iguazú.

«Presentar a nuestros hermanos guaraníes en estas condiciones de respeto, con todo un armado y logística detrás, nos enorgullece. Era una deuda pendiente del Estado Provincial: poder acercar a la gente el trabajo de los artesanos de manera digna; ya no verlos en una plaza en condiciones que a nadie le agrada», expresó Joselo Schuap, ministro de Cultura de la Provincia, en el marco de la tercera edición de la feria «Tembiapo», realizada en la costanera de Posadas este fin de semana». Podemos decir que empezamos a tomar otro rumbo, reencontrarnos de otra forma entre las dos culturas, siempre en base al respeto y la libertad».

«Tembiapo – Trabajo de Todos» está organizada por la Secretaría de Estado de Cultura, en conjunto con Vicegobernación, Ministerio de Turismo, Dirección de Asuntos Guaraníes y Municipalidad de Posadas. Y en efecto, este formato de feria propone ofrecer al público la artesanía de las comunidades mbya guaraníes sin intermediarios y poniendo en práctica un formato sencillo: la representación de cada comunidad a través de, en este contexto de pandemia, dos de sus miembros.

Las comunidades presentes en esta tercera edición vinieron de localidades como Pozo Azul, El Alcázar, Capioví, Aristóbulo del Valle, Puerto. Leoni, Bonpland y San Ignacio. La cita tuvo lugar en el predio contiguo a la sede de la Dirección de Artesanías de la Secretaría de Estado de Cultura, conocida como «La Casita de los Artesanos». Compartieron el espacio de exposición la Fundación Marangatú y la Fundación de Artesanías Misioneras (FAM), «ya que ellas también son intermediarias con el trabajo de las aldeas, cuando no están los protagonistas en Posadas», explicó José Báez.

El domingo se presentó en la feria el coro de niños de la aldea «Tavá Miri», cercana a San Ignacio, dirigido por Germán Acosta. El músico mbyá explicó que hace 10 años trabaja con los niños que quieran sumarse al grupo y hacer sus propias canciones. Los temas que cantaron se refirieron a una invitación a celebrar y danzar, y un pedido de que no se dañe más el monte. Mucha gente instaló sus silletas en el espacio contiguo a la feria y aplaudió su paso por la escena.

Asimismo, en las dos jornadas la tarde se amenizó con la Banda de Música del Servicio Penitenciario Provincial, que demostró saber cómo mantener al público interesado, con un repertorio de jazz, folklore y temas populares, que acompañaron a las familias que se acercaron en gran número con sus mates y silletas a disfrutar de dos tardes que, a pesar de estar en pleno invierno, se sintieron primaverales.

Una modalidad que funciona

Cestería de diversos tamaños, animalitos de madera, collares de semillas, pulseras con su particular guarda, instrumentos y elementos decorativos, son algunos de los objetos que se encuentran en esta feria que no tiene intermediarios entre productores y compradores. «A nosotros nos sirven mucho las ferias, porque sino, no tenemos acceso a turistas ni nada. Y entonces se dejan de hacer las artesanías, que son parte de nuestra cultura», dijo Francisca Ramos, de la comunidad Marangatú (cerca de Puerto Leoni), quien vino representando a 25 familias. Sergia Ferreira vino de «El Pocito» (cerca de Capioví). «Somos representantes de la comunidad con mi marido. Yo anoto lo que vendo y luego entrego el dinero al que me dio. Somos 73 familias ahí, y venir así es mejor. Es peligroso traer a los niños acá», comentó.

Bajo este formato, Tembiapó ha ido creciendo, y luego de tres experiencias en la AV. Costanera, el próximo fin de semana se mudará a la ciudad de Puerto Iguazú, que recibirá a los artesanos guaraníes los días sábado 14 y domingo 15 en la calle Balbino Brañas, la ex peatonal de la Ciudad de las Cataratas.

Una feria concurrida

El vicegobernador de la Provincia, Oscar Arce, recorrió la feria y felicitó a la organización por lograr «un espacio digno para los expositores, donde se ve que las familias posadeñas están disfrutando. De esta forma, se ofrece en un solo lugar lo que a veces los paisanos traen a una plaza, de forma aislada y con la inseguridad correspondiente para las familias. Y así, gracias al trabajo de muchas instituciones, se da la oportunidad no solo de vender, sino de que la gente conozca el trabajo de artesanos que vienen de lugares muy alejados».

Por parte del Ministerio de Cultura, estuvieron presentes José Baéz, director de Artesanías; Celina Jedlicka, subsecretaria de Relaciones Publicas e Institucionales, junto a Gabriela Rojas, subsecretaria de Cultura. Asimismo, desde las instituciones cogestoras del evento participaron Norma Silvero, directora de Asuntos Guaraníes y Yolanda Asunción, secretaria de la Unidad de Control y Gestión de la Municipalidad de Posadas, y también acompañaron Victor Kreimer, ministro de Coordinación General de Gabinete y Claudia Gauto, presidente del Parque del Conocimiento, además de gran cantidad de familias y visitantes.