49 AÑOS DE LA QUINIELA MISIONERA, ENTRE ADELANTOS TECNOLÓGICOS Y CAMBIO DE HÁBITOS

Quizás en estos 49 años de vigencia de la Quiniela Misionera –que se oficializó el 11 de agosto de 1972- no se produjeron cambios tan significativos como en el último lustro, donde las modalidades de juego que se fueron añadiendo estuvieron acompañadas de profundos cambios tecnológicos.

Más allá que la Quiniela Misionera represente una tradición, una liturgia, para el apostador misionero, debido al recambio generacional, a la incorporación de nuevas franjas etarias, necesita renovarse de manera constante para continuar a la vanguardia, como en esos primeros tiempos.

El presidente del Directorio del IPLyC SE, Héctor Rojas Decut, celebró esta impronta, que se fortaleció desde el inicio de su gestión, y destacó el permanente acompañamiento del público, lo que habla del apego a esta tradición. Indicó que “vamos ofreciendo distintos tipos de productos, un poquito más aggiornados, como La Poceada, la Mini Poceada, La Trinca, que son distintas modalidades de Quiniela”, y sostuvo que el advenimiento de la pandemia, obligó al IPLyC SE a reforzar el desarrollo de apuestas bajo la modalidad on line”.

Puntualizó que a partir de marzo del 2021 el Instituto cuenta con una estructura tecnológica que permite generar una señal propia, independiente, que desde la sala de sorteos se envía Canal 12 y a las redes sociales Facebook y Youtube, otorgando inmediatez tanto al apostador como a la Red de Ventas. “La producción y la generación de señal se realiza con cámaras robóticas y bolilleros inteligentes, y definición HD para la televisión pública, además de los canales de streaming y redes sociales. Pero más allá de lo que signifique la plataforma y los programas en sí mismos, hay un contexto más complejo que tiene que ver con la seguridad del apostador, y la adecuación e inclusión de nuestra Red de Ventas, porque un desarrollo no significa expandirse solamente en lo técnico”, expresó.

“Estamos en un avanzado proceso. A pesar de los distintos cambios, mutaciones, transformaciones fuertes y rápidas, tecnológicas, y el cambio de hábito producido a raíz de la pandemia, fuimos entregando a nuestros seguidores distintos modos de jugar y propuestas comerciales, pero en todo momento tenemos el acompañamiento de la gente”, sintetizó Rojas Decut.

Así comenzaba la historia

El IPLyC fue creado por Decreto Nº 376 el 20 de noviembre de 1967, con el objetivo de explotar y administrar los juegos de azar en todo el ámbito provincial. En sus inicios, funcionó como una sala de juegos del casino capitalino, hasta que en febrero de 1972 se reglamentó la explotación de la quiniela a través del Decreto Nº 384/72, firmada por el entonces gobernador Ángel Vicente Rossi, y el ministro de Bienestar Social y Educación, Miguel Soto. Fue implementada por el gerente general Rodolfo Aguilar, quien se encontraba a cargo del organismo.

El 11 de agosto de 1972, después que la Quiniela Misionera se oficializara mediante la apertura de una decena de agencias adjudicadas en Posadas, se realizó el primer sorteo, utilizándose la extracción de bolillas de la Lotería Nacional.

El 24 de diciembre de 1975 se realizó el primer sorteo de la Tómbola Misionera con bolillero propio, marcando otro de los grandes acontecimientos dentro del historial del Instituto.



El Acta Nº 1

En vísperas de la Navidad de 1975 se hicieron girar por primera vez los bolilleros propios. El primer documento registrado en la sala de sorteos fue firmado por el escribano Miguel Ángel Alvarenga y el funcionario Roberto Picco, entre otros auxiliares. Para ese especial acontecimiento apareció a la cabeza el 973 (el hospital), y lo hizo en la segunda extracción del bolillero instalado entonces en La Rioja 151, del Canal 12. Fue así que quedaron en la historia los siguientes números: 2) 117, 3) 113; 4) 340; 5) 702; 6) 272; 7) 433; 8) 610; 9) 306 y 10) 862.

A las 19.35 de ese memorable día comenzaron a girar los bolilleros y doce minutos después se dio por finalizado el acto, con la presencia de niños cantores y auxiliares ayudantes.

DESTACADO

Este miércoles (11 de agosto), a modo de festejo, propone dos sorteos especiales. En la Matutina –a las 14- pagará 700 veces a las tres cifras del primer premio y, cinco mil veces, a las cuatro cifras, en la Nocturna y Nocturna Plus.