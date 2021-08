“Nuestro norte es proteger a pequeños productores y a tareferos”

Lo dijo el precandidato (UCR – JxC) a Diputado Nacional, Martín Arjol se pronunció a favor de la propuesta de productores y tareferos autoconvocados sobre limitar las nuevas plantaciones de Yerba Mate en Misiones.

Dos de Mayo. En la mañana de ayer, productores y tareferos autoconvocados se reunieron en apoyo a la limitación de nuevas producciones de Yerba Mate en Misiones. La cita tuvo lugar frente al Centro Comunitario del municipio y fue al aire libre con protocolos sanitarios.

Así, la consigna fue apoyar los dichos del Instituto Nacional de la Yerba Mate sobre limitar a un tope de cinco hectáreas a aquellos productores que se incorporen nuevas plantaciones del alimento que es parte de la canasta básica.

“El miedo sobre esta propuesta de que escasee la yerba en la casa de los argentinos es infundado. Misiones cuenta stock suficiente para abastecer el mercado interno” explicó Arjol, que acompañó el encuentro.

A esto se suman los dichos de quien lo acompaña en la nómina, Cristian Klingbeil que, además es autoridad del INYM, también se sumaron a lo expuesto por el radical: “Tenemos que limitar las nuevas plantaciones para que se cuide el mercado interno. Existen familias que dependen de la producción de yerba. Si no las cuidamos a través de una limitación, puede pasar lo que pasó con el Té que la producción se concentró”.

En este sentido, Arjol y Klingbeil explicaban que grandes inversores podrían producir muchas cantidades y los pequeños y medianos productores serían excluidos del mercado. También mencionaron la posibilidad de disminuir las chances de mecanizar el proceso de cosecha como sucedió con la producción de té.

“Nuestro norte es contener y cuidar a los misioneros, y para eso creemos que protegerlo de grandes capitales externos no solo en el control de producción, también limitando la mecanización de la cosecha” explicó Arjol y agregó que esta “es una forma de proteger al tarefero que, antaño, en momentos del año donde no había tarefa, se dedicaba a la cosecha de té. Los grandes inversores quieren mecanizar la yerba mate y eso dejaría afuera del sector a los tareferos que ya sufren el rechazo del Estado que no les responde” aseveró el radical.