CON EL PREMIO DE LA POCEADA COMPRARÁ UN TERRENO CON CASA

“¡Estoy tan feliz! Ahora podré comprar un terreno con vivienda, porque vivo en una casita de madera, en muy mal estado”, manifestó la ganadora de la Poceada Misionera, que compartió el premio de 8.941.018 pesos con un jubilado de Posadas.

La mujer, residente en Garupá, trabaja como empleada en la capital misionera, y comenzó a jugar hace unos meses cuando el colectivo que la trae a la ciudad se detenía en proximidades de la Agencia N° 210.

Se enteró que había sacado 4.425.803,71 pesos, cuando fue a controlar los cuatro tickets que había confeccionado para el Sorteo N° 2010, nocturno, del 4 de agosto, en otra agencia. “Como no soy timbera, entendí que mi premio era de tres mil pesos. Pero cuando repetí la jugada, me dijeron que para cobrar debía ir a la agencia en la que jugué. Apenas llegué a la 210, el hombre, que siempre me atiende muy amablemente, me dijo: ´te estaba esperando´, a lo que acoté: quiero cobrar, así que dame ya esa platita porque estoy apurada. Pidió que me acercara a la pantalla de la computadora y me mostró cuál era el monto real. ´No son tres mil, sos la ganadora de un premio millonario compartido”, agregó.

“Estoy muy feliz. Vivo en una casita de madera que está en muy malas condiciones. Quiero comprar un terreno con casa. Sería mi sueño cumplido”, agregó, al borde del llanto.

“Nadie sabe, solo mi patrona a la que en broma le dije que ya no volvería a trabajar. Estoy tan feliz. Estoy contenta, no caigo. Ahora que voy entendiendo el juego, claro que voy a seguir jugando”.

El pozo estimado para el sorteo matutino de este lunes 9 de agosto es de 3.580.000 pesos.