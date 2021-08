PRESENTARON NUEVOS CURSOS DE SILICON MISIONES

Esta mañana, en la Sala de Situación, el gobernador Oscar Herrera Ahuad participó en el lanzamiento de la nueva propuesta académica de Silicon Misiones. Se trata de cuatro cursos destinados a personas de 17 años en adelante que quieran adentrarse en el mundo de la programación y de las nuevas tecnologías. Esto permite fomentar la formación permanente de los jóvenes para optimizar su empleabilidad y es una apuesta de Misiones en la formación de recursos humanos

En representación del Gobierno de Misiones, el vicegobernador Carlos Arce sostuvo que es “una etapa más de la enseñanza de la educación disruptiva” y recalcó la impronta del presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Rovira, evidenciada en la sanción de leyes respecto de la temática. Dijo que esto “permite al Poder Ejecutivo ejecutar estas leyes bajo el criterio de inclusión, de modo que muchos misioneros y misioneras, a partir de 17 años y sin límite de edad, pueden inscribirse y realizar estos cursos sin cargo”.

Todo esto se hace, remarcó el funcionario, “para que las empresas puedan emplear a nuestros jóvenes misioneros en estos proyectos”, lo que es necesario para dar igualdad de oportunidades. A su turno, el diputado provincial y referente del Polo Tic, Lucas Romero, valoró positivamente la iniciativa para la formación de jóvenes misioneros en la temática y el papel que está tomando el sistema de educación disruptiva en la provincia.

Por su parte, la subsecretaría de Silicon Misiones, Siomara Vitto, señaló que la propuesta viene a “dar herramientas a los jóvenes de todas las edades que pueden capacitarse en lo que necesita Misiones, es talento capacitado para que, a lo mejor, puedan conformar sus propios emprendimientos o sus propias empresas. Inclusive para que empresas nacionales e internacionales quieran venir a Misiones porque tiene un semillero enorme de jóvenes y la provincia apunta a eso, a capacitarlos y a acompañarlos a generar conocimiento, un futuro mejor para todos y eso es Silicón Misiones, un espacio de oportunidades, agregó.

También estuvieron presentes en el lanzamiento el Intendente de Posadas, Leonardo Stelatto; el director de la Escuela Secundaria de Innovación de Misiones, Ramiro Aranda; la directora de la Escuela de Robótica, Solange Schelske; la subsecretaría de Educación Disruptiva, Innovación e Investigación, Sol Marin y la directora del Colegio Santa María, Sonia Rojas Decut, además de funcionarios y autoridades de áreas vinculadas con las políticas públicas de educación disruptiva.

Los nuevos trayectos de formación

Hoy Silicon Misiones presentó cuatro nuevos cursos destinados a personas de 17 años en adelante, sin límite de edad. En su mayoría la duración de los mismos no supera los cinco meses, al cabo de los cuales y tras haber cumplido con los requisitos académicos acordados, recibirán un certificado del Silicon Misiones acompañado por el Gobierno de Misiones y la Cámara de Representantes. Los cursos comenzarán en el mes de agosto, todos en modalidad on line Entre los trayectos habilitados se encuentran un curso de Desarrollo Web Fullstack con Java, otro de de Introducción a la Programación, como también uno gratuito de Data Science For Analytics y por último uno de Inglés para Desarrollo de Software.