INSULTANDO A LA AUDIENCIA

Por Juan Carlos Di Lullo ***

En los últimos años, se ha vuelto costumbre que muchos periodistas (en casi todos los medios) insulten o se mofen de ciertas figuras del ambiente político. Ya no llaman la atención las descalificaciones o los agravios a funcionarios, legisladores o dirigentes partidarios que, a veces, se transforman en insulto liso y llano. Lo que resulta llamativo es la caracterización peyorativa hacia sectores enteros de la población simplemente por su pertenencia partidaria.

El desprecio y la subestimación por esos ciudadanos (algunos de los cuales son la propia audiencia de los comunicadores) es permanente, al punto que ya se ha convertido en una lamentable práctica.

Cuesta creer que un comunicador se permita tomarle el pelo a un sector (numeroso) de la población que expresa su felicidad al recibir la vacuna contra la Covid 19 (aquellos que nos avenimos alegremente a no ser inoculados con “la Fáizer”), y se toman fotografías en plena vacunación o mostrando sus certificados, las suben a las redes sociales y hasta se permiten mostrar los dedos en “V” y vivar a Alberto (y a Cristina) por gestionar vacunas escasas y carísimas desde un Estado preocupado por igualar las oportunidades de todos los argentinos en la lucha contra la pandemia.

Una burla descarada a todos esos conciudadanos estuvo a cargo de Pablo Ignacio Rossi. Este señor es periodista, es cordobés, tiene un espacio en LN+, y se había plegado disciplinadamente a la campaña de desprestigio a las vacunas que, en los últimos días, había lanzado la consigna de que los inoculados con “la Rusa” nunca iban a recibir su segunda dosis y que la primera “iba a vencerse”, dejándolos desprotegidos en plena segunda ola, a merced de “la Delta Plus” y del hongo negro, entre otras calamidades. Rossi no pudo contener la frustración ante el anuncio de que en los próximos vuelos a Moscú se embarcarán importantes lotes de segundas dosis de Sputnik V y de que el laboratorio Richmond, que ya ha producido el primer componente en nuestro país, comienza a elaborar (no a envasar, como dice Feinmann) segundas dosis. El comunicador miró la cámara e hizo una grotesca parodia de los felices vacunados, golpeándose el brazo, haciendo la “V” con la mano y, con el rostro torcido en una mueca desagradable, imitó el “Viva Alberto”, “Viva Cristina” y hasta el “Viva Perón” que tanto lo descompone. Cerró la (pésima) actuación con una suerte de insulto colectivo: “berreta, todo berreta, más berreta no se consigue” …

“Has recorrido un largo camino, muchacho” podría decírsele a Rossi (cambiando el género) para parafrasear el legendario slogan de una marca de cigarrillos en los años 70… es que el hoy vocero de la oposición en LN+ comenzó su trayectoria en los medios como redactor en Página 12 Córdoba hace casi tres décadas. De alguna manera, siguió los pasos de quien en aquel entonces dirigía ese diario en Buenos Aires, y hoy es empleado y portavoz destacado de las grandes corporaciones: Jorge Lanata.

¿Qué tendrá que ver todo esto con el periodismo, con la información, con el buen gusto? ¿Por qué alguien que debe comunicar noticias insulta a un sector de la población que no agrede a nadie con sus exteriorizaciones de alegría y/o de pertenencia política? ¿Por qué tenemos que naturalizar que periodistas y comunicadores descalifiquen a grandes sectores de la ciudadanía simplemente porque no coinciden con su orientación ideológica? ¿Por qué hay que demostrar que un gobierno surgido de elecciones libres y limpias, que funciona con un congreso plural y representativo y que muchas veces fue limitado por un poder Judicial para nada afín al Ejecutivo no es una “autocracia”? ¿Por qué seguimos aceptando que los defensores de los poderes concentrados son “independientes” y los que se muestran cercanos a las políticas integradoras son “militantes”? ¿Por qué las palabras “militancia” y “política” tienen que seguir cargadas de una connotación negativa y descalificadora? ¿Por qué se pretende mostrar el resultado de una elección de medio término como una bisagra entre la República o la Autocracia si vivimos la plena vigencia de una democracia?

No vale la pena detenerse en la discusión de las respuestas a estas preguntas. Justamente porque vivimos la plena vigencia de una democracia, es que tenemos que votar con serenidad, con memoria y con plena conciencia de nuestra realidad, lejos de los fantasmas que se agitan ante nuestros ojos. Porque son las mayorías populares las que determinan el rumbo de una República, mal que esto les pese a los iluminados “independientes” que desvirtúan a diario la misión del periodismo y de los medios de comunicación.