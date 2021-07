INCOMPRENSIBLE VUELCO A LA ENERGÍA SOLAR EN MISIONES, Y LA VISIÓN GEOPOLÍTICA GLOBAL DEL TEMA

Por Carlos Andrés Ortiz ***

Hace poco se difundió que en una sesión legislativa con múltiples tratamientos de temas, se resolvió avalar por ley el fomento de la energía solar en Misiones, lo cual según el subtítulo de la nota dice: “La norma apunta a la transición progresiva hacia la energía renovable como fuente de matriz energética de la provincia”.

Es una lástima que se omita, el contundente ejemplo negativo de Alemania, respecto a las consecuencias de apelar a energías INTERMITENTES, que como tales son completamente inútiles para operar como ENERGÍAS DE BASE.

Intermitentes significa que “se prenden y apagan”, así como producen bruscos cambios de voltaje, dado que ni el viento ni el sol son “controlables” ni menos aun perfectamente planificables, como en cambio sucede con las tecnologías probadamente aptas para funcionar como BASES DE UN SISTEMA ELÉCTRICO.

Esas tecnologías de generación eléctrica aptas como bases, son básicamente solo tres: hidroeléctrica, nuclear y termoeléctrica (esta última, quemando petróleo, gas, carbón o biocombustibles).

Un sistema eléctrico montado sobre fuentes intermitentes, pasa a ser caótico, poco confiable y muy costoso. Cuando se cae en ese problema, se debe apelar a soluciones de urgencia, con lo que se tenga a mano, por no haber previsto que no se puede planificar un sistema eléctrico en base a fuentes intermitentes, como lo es la solar.

Si no se rectifica el rumbo, ahora impuesto por ley, de apostar acentuadamente por la generación solar, con toda seguridad pronto deberemos apelar a alguna de las soluciones de urgencia, a saber: a) instalar nuevas usinas termoeléctricas, en base a petróleo (acá no hay gasoductos, y si se construye, demorará tiempo, del cual no disponemos); b) intentar renegociar el abastecimiento desde Acaray, Paraguay, para lo cual seguramente sería necesario ampliar las capacidades de transmisión, lo cual implica muy fuertes inversiones, que también llevan su tiempo de ejecución; c) importar energía eléctrica de Brasil, lo cual es muy poco probable, pues el mercado interno brasileño es altamente demandante, y no existen conexiones eléctricas directas entre Brasil y Misiones, menos aún de alta tensión; d) recibir mayores cantidades del fluido del Sistema Interconectado Nacional (o sea, desde Yacyretá), lo cual en el mediano plazo puede ser complicado, pues previsiblemente aumentará mucho la demanda de la amplia zona del territorio argentino a la cual abastece esa gran hidroeléctrica, además que Paraguay irá aumentando su consumo hasta alcanzar el 50 % del total que le corresponde, buena parte del cual hoy se nos vende a Argentina.

Dicho en castizo simple, es casi seguro que si se insiste en promover a ultranza la solar, se volverá a depender en crecientes volúmenes, de la muy contaminante generación termoeléctrica, con una descomunal huella de carbono, pues además de la polución directa de las nuevas centrales devoradoras de combustibles y lubricantes, se debe añadir la contaminación (y los costos económicos), del flete terrestre de ida y vuelta desde la refinería de San Lorenzo (la más cercana), lo que implica una media de 2.500 kilómetros por cada viaje redondo, computando, como debe ser, el flete falso del camión y semi remolque vacíos en el viaje de vuelta.

Eso significa que la supuesta “solución ambiental” de los “espejitos de colores” solares, en realidad implica volver a incurrir en mucho mayores costos ambientales y económicos, todo eso para solamente incorporar potencia teórica, meramente nominal excepto unas pocas horas diarias –siempre que no esté nublado o llueva-, una escasa capacidad real de generación, y nula potencia firme disponible en las horas pico de la demanda, al anochecer.

Es aleccionador aprender de las nocivas consecuencias de Alemania y de California (EEUU), que pagaron muy altos costos por apostar desmedidamente a las energías eólica y solar, irracionalmente ante fuertes presiones de grupos ultra ecologistas y los poderosos intereses creados vinculados con ese tipo de instalaciones generadoras falsamente “limpias y eficientes”.

California padeció un caos energético mayúsculo, que echó por tierra a la poderosa empresa Enron (de la cual su personero local era el Ing. Carlos Bastos, vinculado al tristemente célebre Domingo Cavallo).

Alemania por su parte, pasó a ser subordinada geopolítica al silencioso y contundente “poder blando” del “Oso Ruso” -que se enfrenta a la agresiva OTAN-, frente al cual el gigante económico germano perdió capacidad de negociación al depender en forma creciente y casi sin alternativas de reemplazo, del masivo suministro de gas natural ruso, además del carbón polaco y yanqui, y de energía nuclear francesa…el mismo tipo de energía que absurdamente optó por desactivar en suelo propio.

En Misiones en particular, y en Argentina toda, parecen advertirse las sutiles pero fuertes presiones del bloque de poder Atlantista, de las petroleras y gasíferas anglosajonas, de ONGs “ecologistas” transnacionales, y de los proveedores de equipos solares y eólicos, para que se acepte volcar acentuadamente la matriz eléctrica hacia las costosas y muy ineficientes energías “renovables”, concepto este que incluso fue manipulado en las leyes nacionales respectivas Nros. 26.190 – 27.191 – 27.424, pues contra toda lógica, se excluyó de la clasificación de “energías renovables” a las hidroeléctricas de más de 50 MW.

En mérito a la brevedad, ese tema de tergiversación conceptual del concepto de “renovables”, por su importancia y complejidad, amerita otro artículo, que se hará, Dios mediante.

Por otra parte, de la asociación implícita de las petroleras anglosajonas con las “renovables amputadas (excluyentes de las hidros) eólicas y solares”, los vocingleros y poco formados militantes del ultra ecologismo, ni lo perciben, pues las “renovables amputadas” requieren de centrales de base para cubrir sus baches…¡y ahí está el negocio de las petroleras y de los proveedores de usinas térmicas y asociados, muy vinculados al Poder Atlantista!

Carlos Andrés Ortiz

Analista de Temas Económicos y Geopolíticos