AMPLIARÁ SU COMERCIO CON EL PREMIO DE LA POCEADA

Un pequeño comerciante de Wanda buscará invertir en su incipiente negocio los 9.343.141 pesos que se ganó en el Sorteo N° 1962 de la Quiniela Poceada Misionera, en la noche de este martes 6 de julio.

Si bien siempre apostó a este juego del IPLyC SE, desde septiembre pasado había optado por hacer dos boletas diarias, siguiendo los mismos números, con las terminaciones de los teléfonos de sus colaboradores.

“Estaba complicado de trabajo, cuando me avisaron que tenían que hablar seriamente conmigo. Pregunté si era necesario en ese momento o podía ser un poco más tarde. Pero insistieron con que era más importante de lo que estaba haciendo. Dejé todo, y salí. Te ganaste la Poceada, me dijeron. Si bien no creí de manera inmediata, me quedé temblando”, recordó el joven, que hizo su jugada en la Agencia N° 307 (vendedor N°401) de la Capital de las Piedras Preciosas.

El afortunado añadió que tenía una necesidad imperiosa de contar a alguien lo que le había sucedido “pero cuando se lo dije a mi papá, no me creyó. Dejá de embromar, me contestó”.

Con ese dinero “queremos ampliar la estructura de un pequeño comercio que tenemos, dar más servicios, trabajar más cómodos y, quizás, incorporar mano de obra. Buscaremos invertir de la mejor manera porque la situación no se presenta buena a raíz de la pandemia. Es una zona que depende del turismo, y ahora la actividad está caída”, agregó, quien siguió confeccionando las boletas de la Poceada “normalmente” y también intenta probar suerte con la Mini Poceada.

El pozo estimado para el sorteo matutino de este jueves 8 de julio es de 2.730.000 pesos.