QUIERE INVERTIR EL PREMIO DEL INCLUSIVO PARA SEGUIR ESTUDIANDO

Se trata de Carlos Roberto Cáceres (22), del barrio Elena, de Eldorado, ganador N° 55 del programa IPLyC Inclusivo. Durante dos meses asistió a un curso de Seguridad e Higiene, pero debido al costo de las cuotas, tuvo que abandonar su propósito. “Con este premio veré si puedo retomar mis estudios, porque con el dinero que recibo de la pensión también ayudo a mi mamá”, contó el joven que, de niño, sufrió parálisis cerebral y perdió el equilibrio en las piernas por lo que debe movilizarse con muletas. Pero eso no fue impedimento para que terminara la escuela primaria y la secundaria, y continúe sus estudios.

“Cuando me llamaron desde el IPLyC SE para avisarme que salí sorteado, no creí que era verdad, hasta que llegaron ustedes. Es que nunca había visto el programa. Estoy muy contento. Estaba junto a mi hermano mellizo, que me felicitó de inmediato”, manifestó.

Agregó que en un primer momento no tenía idea “qué hacer con el cheque de 60 mil pesos, porque quiero invertirlo bien, y no quería ilusionarme porque no sabía si era cierto. Pero pensándolo bien lo voy a utilizar para continuar mis estudios porque me gustaría tener un oficio y un sueldo fijo, no quiero depender sólo de mi salario”.

“En la vida todo se puede”, aseguró Cáceres, que buena parte del día se dedica al campo, donde tiene su propio caballo. “Puedo montarlo a pesar de mi dificultad. De chiquito me gustan los animales, cuando era niño comencé a cuidar a uno, y hace 14 años que tengo el mío. Los animales sienten el cariño, apenas llego al campo ellos me rodean”, dijo.

El joven, que vive con su madre y dos hermanos, envió palabras de esperanza a los poseedores del Certificado Único de Discapacidad (CUD) porque “pueden salir sorteados en cualquier momento. Yo nunca gané nada y ahora me encontré con esta sorpresa, aunque no estaba muy seguro al principio. Este premio está muy bueno, te re ayuda”.

En su mensaje a la sociedad, pidió que “respeten las rampas, que tengan empatía y no estacionen los vehículos en los espacios delimitados para los discapacitados”.