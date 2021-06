¿QUÉ DIJO LA UCR DE LOS BOMBARDEOS EN PLAZA DE MAYO?

Por Federico Tártara ***

El hecho que inició la historia del terrorismo de Estado en la Argentina contó con la complicidad civil. La Unión Cívica Radical nunca condenó los bombardeos, ni se solidarizó con las víctimas y sus familiares. La culpa fue de Perón, como siempre.



El 17 de Junio de 2017, la UCR Capital sacó un comunicado titulado “La otra cara de los bombardeos”, para de alguna u otra forma responsabilizar al movimiento peronista por los más de 350 asesinatos perpetrados en Plaza de Mayo. Algo muy difícil de poder entender, y lo fue tanto para los propios radicales, ya que el comunicado no se encuentra más en su web. Alguien lo mandó a borrar. La investigadora María Eugenia Casullo fue una de las que lo tomó en Twitter. Más allá de este dato, tirar del hilo de la historia puede mostrarnos en qué momento se gestó este argumento, pongamos horrible, por no decir otra cosa.

Uno de los discursos más esperados sobre los bombardeos – más allá del de Perón, por supuesto- fue el de Arturo Frondizi. El luego Presidente de la Nación brindó un discurso de más de media hora, muy largo. Fue dividido en segmentos (aspectos iniciales, los bienes vulnerados, las transformaciones de fondo, aspectos económicos, aspectos sociales, aspectos internacionales, hacia la emancipación democrática, repudio a los acuerdos) para elaborar una suerte de balance del gobierno peronista. Para ese entonces la Unión Cívica Radical no estaba dividida en Intransigente y del Pueblo, sino que estaba junta y el posicionamiento fue determinante. La palabra del principal líder opositor fue una de las concesiones que brindó Perón para negociar tras el bombardeo, y también incluyó a otras figuras del antiperonismo.

Dijo Frondizi en Radio Belgrano: “La respuesta de la Unión Cívica Radical está dada, por otra parte, por más de sesenta años de actuación política en defensa de los ideales e intereses del pueblo argentino. Por lo tanto, para el Radicalismo las bases de la pacificación no pueden ser otras que las finalidades por las cuales viene combatiendo desde el instante de su avenimiento a la vida nacional” y agrega que: “Al Radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. No viene a expresar agravios ni a exhibir culpabilidades sino a exponer las grandes ideas en torno de las cuales será posible el reencuentro de los argentinos”.

El discurso de Frondizi del 27 de julio de 1955 no menciona (acá está completo):

Las víctimas del bombardeo.

No condena a los autores materiales de los hechos.