JUJUY CIERRA ESTA SEMANA UNA CAMPAÑA MARCADA POR LA PANDEMIA

Por Mariana Mamaní ***

Morales se puso al frente del oficialismo y agita el fantasma de Milagro Sala.



El oficialismo se beneficia de la mayor cantidad de recursos y de un peronismo que vuelve a salir dividido. La votación se adapta a protocolos especiales. El gobernador pone la cara hasta en las boletas y avanza judicialmente contra la dirigente social para sumar votos.



Boletas del oficialismo con la cara de Morales

Con un promedio diario de contagios de covid superior a los 200 casos, una alta ocupación de camas de terapia intensiva, y solo un 33 por ciento de la población vacunada con por lo menos una dosis, Jujuy se convertirá el próximo domingo 27 de junio en la segunda provincia en hacer elecciones en este 2021, tal como lo dispuso el gobernador Gerardo Morales, para despegarse de la contienda nacional prevista para septiembre y noviembre.

La campaña, de por si atípica por hacerse en medio de una pandemia y con varios candidatos aislados por contagios, benefició a los postulantes del oficialismo, que contaron con mayores recursos para desplegar cartelería por toda la provincia, replicar su imagen en los medios de comunicación y hasta usar la campaña de vacunación para tratar de captar más votos.

El costo de estas elecciones asciende a más de 140 millones de pesos y se elegirán 24 diputados, que renovarán la mitad de la Legislatura, concejales y vocales municipales.

La novedad positiva de este año es que se implementará la Ley de Paridad de Género que establece la participación igualitaria en la composición de las listas, y que además tuvo como consecuencia el aumento de la participación de mujeres trans como candidatas.

El secretario Electoral del Tribunal Electoral Permanente de la provincia, Horacio Pasini Bonfanti, señaló que “se trabajó muy bien, se corrigieron muchísimas listas, en algunos casos fue complicado porque hubo renuncias y se tiene que suplir de acuerdo al género”, explicó el funcionario judicial.

En cuanto a los frentes que participarán, de los 10 que se inscribieron, nueve presentaron candidatos. El oficialismo jujeño va en el Frente Cambia Jujuy, integrado por 25 partidos políticos que incluye al PRO y la UCR, que además cuenta con varias colectoras en los distintos municipios. En tanto, el frente Primero Jujuy, conformado por 12 partidos políticos, es conducido por el actual vicegobernador Carlos Haquim, y es considerado la pata peronista del oficialismo.

En la oposición se ubican el Frente de Todos – Partido Justicialista, integrado, por 9 partidos políticos, cuya conducción recae en el presidente del PJ local, el diputado provincial Rubén Rivarola.

El Frente Todos por Jujuy que componen siete partidos políticos, es conducido por la diputada nacional Carolina Moisés. Los referentes de ese espacio decidieron salir por fuera del PJ por no coincidir con la conducción del partido, y se referencian directamente con el gobierno nacional.

El Frente Unidad para la Victoria, integrado por seis partidos políticos, es el espacio construido por la dirigente Milagro Sala, también de clara orientación kirchnerista.

El Frente Popular por vos, que agrupa a otros cinco partidos es conducido por el referente justicialista Guillermo Sapag, y Jujuy Puede es conducido por el diputado nacional del Frente de Todos, Jose Luis Martiarena.

Nuevamente la dispersión del peronismo en varias listas, recuerda a lo sucedido en el 2019, y muchos la definen como una especie de elección interna partidaria, que favorece al oficialismo de Morales, al tener a su principal fuerza opositora desperdigada.

Al mapa electoral lo completan el Frente de Izquierda y de los trabajadores-Unidad y el Frente Con Toda el alma, conducido por el intendente de Perico Luciano de Marco.



La cara de Morales

Un punto polémico en la previa es que las boletas del oficialismo llevan un ícono con la imagen del gobernador Morales y sus iniciales (GM), lo cual fue cuestionado por los restantes frentes, pero convalidado por la Justicia Electoral. De esta manera el tribunal cambió el criterio ya que en 2017 Unidad Ciudadana fue obligada a retirar de las boletas la imagen de Cristina Fernández, porque argumentaron que “no era candidata y no se trataba de una figura fallecida y de influencia partidaria como Perón, Evita, Alfonsín, Irigoyen”.

En una mesa de cuarto oscuro en el que proliferan las boletas, muchas de ellas de diseño parecido, esta identificación con el gobernador la consideran una ventaja. En San Salvador el elector tendrá desplegadas unas 26 boletas y en Palpalá, 36.



El fantasma de Milagro Sala

Tal como lo hizo en 2015, Morales vuelve a recurrir a la campaña del odio contra la dirigenta Milagro Sala, a la cual muestra como un trofeo electoral representándola como la causa de la violencia social en Jujuy y adjudicándose ser una especie de garante de que no salga de prisión.

En las última semana, Sala vio como en una sentencia express anunciada de antemano, el Tribunal Oral Federal le amplió a 3 años y 6 meses la pena por la causa del escrache al actual gobernador en 2009, a pesar de que en el juicio realizado en 2017 quedó probado que la dirigenta no estuvo en el lugar ese día.

Además, se abrió en la Justicia provincial una nueva imputación a Sala por instigación a una rebelión en el barrio de Campo Verde este año, cuando vecinos se opusieron a la apropiación por parte del gobierno de la cancha “La Olla”, un espacio recuperado que usaban para la práctica deportiva de adultos y niños. Apenas sucedió el hecho Morales apuntó contra Sala, y en la semana consiguió que finalmente avance la causa.



Protocolos de pandemia

Para el día de los comicios el pronóstico anuncia un día muy frío, algo que justamente marcaban los expertos epidemiológicos como una de las complicaciones de llamar a votar en pleno invierno. Este año son 569.424 los jujeños habilitados para sufragar, 12.180 más que en el 2019.

Se dispondrán un total de 450 escuelas, 195 más que en 2019; en tanto, habrá 2.356 mesas, 533 más que en los últimos comicios, con el objetivo de respetar el distanciamiento y evitar el amontonamiento de electores para evitar contagios de covid-19.

Respecto al aspecto sanitario, Pasini Bonfati relató que se realizará un triage a la persona antes de ingresar, responderán un cuestionario de 30 segundos, le tomarán la temperatura y verificarán la presencia de síntomas de covid. De surgir alguna sospecha, se le solicitará ir a un lugar determinado especialmente acondicionado para tal fin y allí se le realizará un hisopado.

En caso de dar positivo, automáticamente se aplica el protocolo establecido por el COE en todos los casos y la persona será aislada con seguimiento y no podrá emitir su voto y será justificado.



“Las personas que estén con síntomas compatibles con covid ese día no deben salir de sus casas. Aquellas que están cursando la enfermedad están registradas por el COE con el seguimiento correspondiente por ende se les justificará la no emisión del voto”.

El funcionario ya advirtió que es muy probable que el porcentaje de votantes sea inferior al habitual, debido a la pandemia y a una campaña que lleva a delante un grupo de jujeños incitando a no ir a votar ese día, disconforme con los candidatos que se presentan.