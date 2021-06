EL CHEQUE DEL INCLUSIVO ES PARA PINTAR LA HABITACIÓN DE JUAN CARLOS

Juan Carlos Almirón, de Garupá, es el ganador N° 54 de IPLyC Social Inclusivo. “Queremos pintar su habitación, y comprar lo que él quiera. En principio una guitarra, porque la música lo entusiasma mucho”, anunció su mamá, Blanca, al equipo de IPLyC Social que le acercó el premio.

Añadió que una hermana suya “me contó sobre el programa y me dijo que mi hijo fue el ganador. Ingresamos a la página y supimos que era verdad. Me sentí contenta, pero no sabía cómo explicarle”.

Blanca confió que, a Juan Carlos, que padece Síndrome de Down, le gustan las labores, pintar, cocinar, limpiar la casa, pero lo que le fascina es la música y bailar folclore, en el Centro de Día (Cenemi), adonde concurría hasta antes de comenzar la pandemia. En ese espacio también hizo amigos, como en la capilla del barrio Fátima. El mate es su mejor aliado.

“Esto es una ayuda, una bendición que Dios nos da. Es importante porque nunca nos alcanza el dinero, con esa plata vamos a pintar, y a arreglar lo que hace falta en la casa”, dijo Blanca, y pidió al IPLyC SE que “siga a ayudando a la gente”.

Ariel Almirón, hermano de Juan Carlos, contó que, con su hermano y una hermana, se criaron en Villa Poujade, pero ahora vivimos en Fátima. “Estoy a cargo de mamá y mi hermano desde hace dos años, cuando falleció mi papá. Él nos enseñó el trabajo y la honradez, y mamá es una luchadora, que nos crió con esfuerzo”.

“A pesar que venimos de abajo, a pesar de las dificultades, sabemos que hay que ser honrados, saber crecer andando por un buen camino. A los hijos, les digo que valoren a sus padres. Nosotros, a pesar de las barreras, igual salimos adelante”, aseguró.