PROPONEN CREAR LA LEY DEL PROGRAMA PARA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE LA FRUTICULTURA

Desde el Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social presentaron un Proyecto de Ley para crear el Programa para la Promoción, el Fomento y Desarrollo de la Producción de la Fruticultura en Misiones, que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en esta norma y las complementarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo.

Los beneficiarios serán los productores y productoras que obtengan cultivo de frutales en parcelas no mayores a 30 hectáreas en la provincia, que tengan una producción basada en la mano de obra familiar o cooperativa, tareas culturales del monte en la producción y propuestas comerciales.

Además de familias, asociaciones, cooperativas, escuelas, instituciones y/o organizaciones que produzcan, comercialicen o adquieran frutas, serán contribuidos con frutas frescas provenientes del mercado interno y con descuentos en cargas fiscales de las tierras de su producción.

«Elaboramos este proyecto de ley atendiendo la necesidad de nuestra gente, y ver que en las ciudades, en los hogares más humildes el consumo de frutas es prácticamente excepcional, casi un lujo para familias en situación de vulnerabilidad, y cuando vamos a los mercados encontramos una cantidad de frutas generalmente importadas, sin embargo en nuestra provincia es riquísima la variedad de frutas que no existe en otros lugares del país», expresó el diputado Martín Sereno, autor de la iniciativa legislativa.



Variedad de frutas disponibles

El legislador hizo hincapié en que existe la intención de ampliar esta posibilidad, más allá de la zona rural, donde las familias acostumbran a consumir frutas todo el año porque tienen una variedad de frutas disponibles en las chacras; pero en las ciudades no pasa lo mismo.

«Por eso proponemos un Programa para Promocionar, Fomentar y Desarrollar la Producción de Fruticultura en Misiones, creemos que parte de los déficits nutricionales que padecen los niños y niñas, si pudieran acceder a las frutas, se podrían suplir con muchas vitaminas, y tenemos las condiciones para hacerlo, en cuanto a la tierra, y a los y las trabajadoras para impulsar una fuerte producción y distribución de frutas para que todos tengamos acceso a ellas», destacó.



Registro de productores y centros de acopios

Entre los objetivos de ley propuesta por Sereno, se busca crear un Registro Provincial de Productores de Fruticultura en Misiones, generar espacios de consorcios que funcionaran como centros de acopio de información, red de productores y zonas de comercialización de frutas; mejorar esas condiciones a partir del desarrollo de redes con las Ferias Francas y compra desde el Estado, para proveer de frutas frescas y procesadas a comedores escolares y centros comunitarios; proveer herramientas para la cosecha, postcosecha, almacenamiento e industrialización y líneas crediticias a las y los productores misioneros de frutas, brindar asistencia técnica especializada en la temática y tecnificación.

Además se celebrarán convenios de corresponsabilidad, cooperación y reciprocidad comercial entre los diferentes organismos del Estado, ampliar superficies de cultivos frutales, incentivar el desarrollo de la industria frutícola para darle valor agregado, y aumentar el tiempo de conservación de las frutas, a través de conservas, mermeladas, jugos etc.

La norma también tiene previsto promover la participación de cooperativas, asociaciones, pequeñas y medianas empresas en el desarrollo de emprendimientos productivos referidos a la fruticultura, y coordinar con las autoridades jurisdiccionales las normas y recomendaciones fitosanitarias para la obtención de un alimento seguro y de calidad.



Ventajas comerciales y ambientales

En la fundamentación de la iniciativa se destaca que la actividad productiva es prometedora en los procesos ejemplificadores que se llevan adelante en otras provincias, ya que contribuye al progreso de la vida en la chacra y a la reconversión de los cultivos de pequeños y pequeñas productoras.

Ejercida de forma permanente genera un impacto ecológico al optimizar la cubierta vegetal, y desde el punto de vista social y nutricional ofrece grandes ventajas.

El comercio de frutas es muy rentable a todo nivel, para quienes producen, procesan y comercializan, ya que genera empleo y permite obtener ingresos. Además, las frutas no sólo se aprovechan frescas o crudas, sino que son empleadas en la elaboración de diversos dulces, mermeladas, aceites y jugos.

La fruticultura ofrece un amplio margen de ventajas, entre las que destacan las comerciales y ambientales, ya que ante problemas presentados por el cambio climático, plantar árboles proporciona una capa vegetal que contribuye a atenuar la erosión, especialmente en laderas; favorece la preservación y restablecimiento de los insuficientes recursos naturales, como agua y suelo. Los sistemas de siembra con árboles frutales suelen ser más resistentes.

También contribuye a la revalorización del agro, y es un rubro que admite cadenas, partiendo desde la elaboración de materias específicas en la producción, hasta su mercadeo y exportación, lo que facilita que en la fruticultura existan más oportunidades de empleo que en otras tareas.