Internet en los barrios: reunión entre la Defensoría del Pueblo y Marandú Comunicaciones

POSADAS. El defensor del pueblo, Alberto Penayo, se reunió con el director de Marandú Comunicaciones, Mauricio Castillo, para continuar el diálogo propuesto por la Defensoría del Pueblo a fin de que los barrios populares accedan a internet como un servicio esencial.

En ella, ambas autoridades estuvieron de acuerdo en la necesidad urgente de que las familias más vulnerables de la ciudad necesitan contar con un servicio de internet.

Principalmente para que los alumnos puedan acceder a la educación, pero también como salida laboral.

Ambas autoridades redoblaron el compromiso de mantener el diálogo en la búsqueda de soluciones concretas en el menor tiempo posible.

«Estamos insistiendo con esta propuesta de que el internet llegue a los barrios de forma popular, estamos en un marco de pandemia que no se va a terminar tan pronto y las familias humildes sufren la falta de este servicio esencial.

Tenemos a familias con 4 o 5 niños haciendo la tarea con el celular de la mamá o el papá, gastando en datos dinero que no pueden gastar pero que si no lo hacen los chicos no acceden a su derecho a la educación.

Hemos propiciado el diálogo con todas las partes y seguimos avanzando con las instituciones que pueden ayudar a que esta solución llegue lo antes posible a los barrios más humildes de Posadas», expresó el defensor Alberto Penayo.

Finalmente el defensor afirmó que hay un escenario sombrío detrás de la temática, por esta razón procederá a enviar un pedido formal al presidente de la Cámara de Representantes de la Provincial, Ing. Carlos Eduardo Rovira, para que desde su lugar arbitre los mecanismos necesarios con el fin de que los barrios humildes accedan a este servicio esencial.