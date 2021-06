AMA DE CASA OBEREÑA, SORPRENDIDA CON EL COMBO DE DESAFÍO CONFORT

“Fue una sorpresa para mí, y estoy súper contenta”, manifestó Carol Yaqueline Juzviaczch (30), de Oberá, quien se convirtió en la ganadora N° 53 de Desafío Confort, este programa del IPLyC SE que premia a las amas de casa.

“Los 50 mil pesos no vienen nada mal, y si bien aún no decidimos el destino de los fondos, sabemos que un porcentaje será para un comedor de la zona”, dijo la mujer, que hace tres años se inscribió a través de las redes sociales.

Los electrodomésticos también fueron bien recibidos. “El termotanque nos viene re bien. A la procesadora la usaremos todo el día; a la tostadora le daremos mucho uso porque tanto a mis tres hijos como a mí, nos gusta mucho el pan tostado. Son premios ideales, pensados para el ama de casa, que facilitan el trabajo doméstico”, agregó.

Juzviaczch considera que ser ama de casa “es fundamental para llevar la familia adelante. Que estés para mirar la ropa, ver la tarea, que cocines rico, que esperes a los chicos en casa como lo hacía mi mamá. Mis hijos son mi vida, mi prioridad, es que cuando te convertís en mamá pasa todo a un segundo plano”.

Destacó este tipo de programas para las amas de casa “que es un trabajo no remunerativo, entonces esto es como un premio, tratar que se sientan bien, que se sientan realizadas, es una ayuda también para las que quieran emprender algo”.

Insistió con que salir sorteada fue “una alegría. A la primera persona que conté fue a Ricardo, mi esposo. Cuando me llamaron pensé que era una estafa, pero nos pusimos a averiguar, y viendo lo antecedentes, nos quedamos más tranquilos. Es que no venía siguiendo el programa, recién cuando me llamaron me puse a ver los grabados”.

Sostuvo que hace tres años que se inscribió y no pensaba que podría salir beneficiada por lo que alentó a otras mujeres a que “no pierdan la fe, que en cualquier momento las van a estar llamando. Me parece una idea muy interesante, una oportunidad única para las amas de casa. Gracias al IPLyC SE por este día lleno de sorpresas, por los premios”.