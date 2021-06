CON EL PREMIO DEL INCLUSIVO, TENDRÁ SU CAMA CON COLCHÓN SOMMIER

“Apenas supo del premio, mi hija empezó a planificar qué se iba a comprar”, manifestó Rosa Sánchez, mamá de Luisa Isabelia Vicario (45), de Leandro N. Alem, ganadora del Sorteo N° 53 de IPLyC Social Inclusivo.

Una amiga suya, que estaba mirando Canal 12, le mandó un mensaje comunicándole la buena nueva. “Fue muy emocionante porque Isabelia se puso muy contenta. Estaba alegre, ansiosa, programando lo que iba a comprar. En principio será una cama con colchón sommier. La idea de ella es siempre comprarse golosinas, y se puso feliz”, agregó, entre risas.

Madre de cuatro hijas, contó que Isabelia nació con hipotiroidismo y que “nos dimos cuenta cuando ella tenía tres meses, y ya le había ocasionado daños en el cerebro. Desde ese momento toma levotiroxina para reemplazar las funciones de las tiroides, lo tiene que hacer por el resto de su vida, porque tiene mente infantil. Por eso es importantísimo que se haga el estudio al recién nacido. Con el medicamento creció bien, es una chica independiente, desde chiquita asistió a la escuela especial”.

Recordó que fueron épocas muy difíciles “porque teníamos que llevarla tres o cuatro veces por semana a Posadas para regular el medicamento. Fue disminuyendo la visita al médico hasta que se pudo controlar. También la llevaba al hospital Álvarez, de Buenos Aires. Para la familia fue muy duro, difícil, porque muchos no la aceptaban. Había mucha burla”.

A la beneficiaria de este premio, “le gusta la música, dibujar, pintar el cuadernillo que le acercan desde el Centro Especial Misiones (CENEMI), salir, ir de campamento, tomar mate, y aprendió a cocinar a partir del momento que decidí que no debíamos cenar”.

El anhelo de Sánchez es que su hija “esté bien, que pueda manejarse sola. Muchos los miran como raros, pero son chicos que sufren, son sensibles, sienten el rechazo, el abandono, y para mí, como madre, es muy triste. Se burlan porque no entienden que son diferentes. Son chicos que tienen mucho amor para dar, pido a la gente los acepten tal como son, que los quieran. Damos gracias a Dios por lo que tenemos, por ella, porque a pesar del problema que tiene es una compañía”.

Finalmente, visiblemente emocionada, agradeció al IPLyC SE por la implementación de este tipo de programas “para estos chicos, que necesitan y mucho”.