Enfoques cooperativos, Hoy: “Adolecemos de la figura estrategica, de un Napoleón cooperativo, para graficarlo”.

En virtud a nuestra consideración sobre una temática tratada en el conversatorio “Conversa Solidaria” reflejamos en esta columna, en cuanto a calificarla de sustanciosa,es más, de prioritario tratamiento y debate dentro del movimiento cooperativo,en especial del cooperativismo de NuestraAmérica,cual es “Adolecemos de esta figura estrategica, de un Napoleón cooperativo, para graficarlo. Necesitamos un Napoleón cooperativo, necesitamos formarnos en ese campo, en el campo estratégico, táctico y operativo de la conducción política cooperativa”, este asunto es un elemento derivado de ese encuentro virtual.

Cabe aclarar que esa figura de Napoleon cooperativo la construimos como lo hemos dicho, meramente para graficar lo que queremos expresar sobre la figura ausente en el movimiento cooperativo: El estratego cooperativo, mejor dicho, el conductor político cooperativo.

En efecto, tratamos con mucho apasionamiento este asunto citado arriba, en su tercera temporada y de cierre con la temática “La pedagogía cooperaria con José Yorg”, organizado por el Director en CoachCoop, Director ejecutivo en Red Unicosol y Consejero Nacional por el Sector Social del Consejo Nacional de Planeación, Darío Castillo Sandoval, desde Quebec, Canadá y Mauricio Navas, desde Bogotá-Colombia, del Periódico “Perspectivas”, medio de comunicación masiva, especializado en el sector cooperativo y solidario.

Practicamente finalizando la charla Andrés Felipe lanzó la pregunta:

¿Qué se puede hacer para que los líderes del cooperativismo encaren una estrategia cooperativa moderna, es decir, estrategia cooperativa moderna, la pedagogía y con ello amplíen espacios de participación con el firme propósito del posicionamiento en el espacio económico político y social?

Respuesta de José Yorg:

“Otro de los temas que me apasiona y me dedico mucho, es la conducción,

la dirección política estratégica cooperativa. Tenemos administradores, tenemos líderes, tenemos autoridades en la materia, pero no tenemos conductores… ¡No tenemos conductores!… Adolecemos de esta figura estrategica, de un Napoleón cooperativo, para graficarlo. Necesitamos un Napoleón cooperativo, necesitamos formarnos en ese campo, en el campo estratégico, táctico y operativo”.

“Entender la conducción política cooperativa, esa ciencia, es una ciencia de la conducción, de la dirección política. Por eso yo lance una vez un desafío y hoy lo hago nuevamente a mi querida Colombia: Tenemos que hacer una Catedra abierta de Carlos Mario Londoñio, en ese manual que él escribió, ahí tenemos un cumulo, un arsenal teórico de esta cuestión que nos falta para formar tantos conductores como hacen falta”.

Reformar un poco nuestra forma de organización cooperativa global, la “ACI”, en ella está un argentino, está un latinoamericano, esta la “ACI-América, pero estos temas están ausentes en ellas y son temas prioritarios, lo han dicho acá, no tan sólo yo, lo hemos dicho todos.

¿Por qué lo hemos dicho?

Entonces aparecen aquí algunos frutos de la “Conversa Solidaria”: “Porque esa es la realidad, no tenemos conductores políticos cooperativos, insisto. Y la ciencia de la conducción: estrategia, táctica y pueblo, esos tres elementos, esas tres categorías científicas, tenemos que estudiarlas, tenemos que plasmarlas y entonces avanzar como verdadero movimiento que va a disputar a este nuevo escenario capitalista post-pandemia y eso se construye antes, no es que vamos a esperar, tenemos que ir construyendo ahora, en este mismo instante y yo creo que este diálogo ayuda, tengo esa esperanza”…

A esta altura de nuestra exposición resulta ejemplicador el rol de Perón, hombre que sintió gran admiración por Napoleon, en cuanto a la conducción política moderna se refiera: “Conducción política”, por cierto, obra de Juan Perón, “expresa una visión de la política de formidable potencialidad transformadora y gran capacidad ordenadora de los poderes establecidos, orientada decididamente al bien común. La capacitación de cuadros de conducción, formados en la doctrina justicialista, constituye la herramienta necesaria para este propósito. Así, política e ideología tienen una enorme centralidad en el diseño de una sociedad con libertad, justicia e igualdad.” (https://bcn.gob.ar/uploads/Peron-completopara-web.pdf).

“El conductor no es nada si los elementos de la conducción no están preparados y capacitados para ser conducidos. Y no hay conducción que pueda fracasar cuando la masa que es conducida tiene en sí misma el sentido de la conducción. Por eso, conducir es difícil, porque no se trata solamente de conducir. Se trata, primero, de ORGANIZAR; segundo, de EDUCAR; tercero, de ENSEÑAR; cuarto, de CAPACITAR, y quinto de CONDUCIR.”J.Perón.

Momentos expositivos del convesatorio.

La exposición en el encuentro se centró en tres momentos:

El primero: narrar mi encuentro, como maestro rural, con el cooperativismo escolar y mi proceso de transformación en docente cooperativo e investigador, también mi liderazgo en TECNICOOP.

En segundo término, la construcción de la pedagogía cooperaria.

El tercer eje de la exposición: sobre la perspectiva del cooperativismo en la etapa Post-pandemia. Todos estos aspectos generó preguntas y análisis de los participantes y del coordinador Darío Castillo Sandoval, así como otros temas que hicieron desbordar el tiempo que casi llegó a las tres horas de diálogo, con enorme éxito, naturalmente.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!