Los sonidos del Jazz se apoderan del Teatro Lírico

A pocos días de celebrarse el Día Internacional del Jazz (30 de abril), músicos del Parque del Conocimiento proponen dos conciertos para disfrutar del género que ha unido generaciones y al mundo a través de la música. Reserva de entradas a partir del miércoles en parquedelconocimiento.com.ar.

El viernes 21 y sábado 22 de mayo a las 20 hs, el Coro Estable e integrantes del Conjunto de Música Popular presentan “Jazz Concert”, una gala para disfrutar clásicas piezas que han caracterizado a este género nacido a finales del Siglo XIX en EEUU. Las reservas online de entradas se pueden realizar desde el miércoles 19 en www.parquedelconocimiento.com.ar

La Pequeña Misa de Jazz de Bob Chilcott y obras de Ralph Carmichael, Duke Ellington, Irving Berlin y Charles Chaplin son solo parte del gran repertorio que interpretarán los coreutas acompañados por Leandro Yahni (piano e instrumentación), Lery Duarte (Contrabajo) y Darío Vega (Batería) del Conjunto de Música Popular del Parque del Conocimiento. Todos, bajo la dirección del maestro Nicolás Albornoz.

Para asistir a “Jazz Concert” se deberá realizar la reserva de la entrada gratuita online. Respecto al protocolo de bioseguridad, en el ingreso al Teatro, se indica a todas las personas pasar por la cabina de sanitización donde se le controlará la temperatura, el uso del alcohol en gel y el barbijo colocado correctamente. Dentro de la sala, se prevé la ubicación por grupos sociales relacionados, manteniendo el lugar asignado y el distanciamiento social en todo momento.

¿Cómo es el sistema de reserva online de entradas?

La reserva de entradas se podrá efectuar desde el miércoles anterior a cada espectáculo del Teatro.

1) Ingresá a www.parquedelconocimiento.com/ y cliqueá sobre el espectáculo que desees asistir.

2) Registrate con tu correo y reservá la entrada (hay un límite de 2 por entradas por persona). Te llegará un código QR por mail que deberás tener a mano en el celular el día del evento.

3) Asistí 30′ antes del espectáculo para registrar tu ingreso en recepción.

Por favor, si no tenés la seguridad de poder asistir al evento, no realices reservas, ya que la capacidad máxima es solo de 150 personas. Si querés cancelar la emisión de entradas, ingresá con tu usuario y contraseña a agendadelconocimiento.com.ar. Será obligatorio el uso correcto del barbijo y mantener el distanciamiento social en todo momento. Rogamos no asistir si presenta síntomas relacionados al Covid-19 o es contacto estrecho con alguna persona infectada. ¡Los esperamos!