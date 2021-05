LOS PREMIOS DEL IPLYC.SE, “HACEN LA DIFERENCIA”

Manifestó Antonella Fariña (30), de Posadas, ganadora N° 52 de este programa social. Profesora de ciencias políticas, dijo que “me sentí muy feliz al enterarme. Estoy muy contenta, fue una sorpresa haber ganado porque me inscribí hace unos dos años a través de la página del Instituto, después de ver los anuncios en las redes sociales, de casualidad. Lo que tenemos, lo conseguimos con mucho esfuerzo y trabajo, y este premio de IPLyC Confort es como recibir un reconocimiento a todo eso”.

Indicó que es docente, recibida en el Instituto Montoya, “pero es difícil conseguir trabajo, entonces antes de la pandemia, como me gusta coser, cocinar, aprovechaba esa veta y vendía ropas, hacía pan, después me dediqué a ser ama de casa”.

Esposa de Alberto y mamá de Magalí (5), consideró como “muy positivo que el IPLyC SE realice ese tipo de programas porque puede ayudar a mucha gente. Quizás pueden pensar que es una pequeña ayuda, pero para la persona beneficiada hace la gran diferencia. Creo que nada es casualidad. Es muy bueno recibir un premio, un mimo, de este tipo”.

“Empezó el frío, y el calefón nos va a servir un montón. La plancha también nos viene genial, y la cafetera, es un buen motivo para levantarnos más temprano para desayunar. Con el cheque de 50 mil pesos aún no sabemos qué es lo que vamos a hacer, en qué lo vamos a invertir”, enumeró, al tiempo que insistió con que “estoy muy feliz y sorprendida por el premio. Les digo a las amas de casa que no pierdan las esperanzas que, si trabajan en pos de un mundo mejor, las cosas son posibles”.

Sostuvo que, junto a su esposo, “somos solidarios, nos gusta ayudar y todo el tiempo estamos buscando la manera de hacerlo. Primero a los más cercanos, y también a los más necesitados. Y este premio es una forma de devolver lo que uno da todos los días. Además, realizamos actividades en pos de un mundo mejor, así que creo que es un reconocimiento a todo eso. Ayudar, ser amables, estar atentos a lo que el resto necesita, es como una filosofía de vida”.