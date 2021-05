Closs rechazó condicionamientos del Fondo al uso de los recursos para atender la pandemia

El senador Maurice Closs pidió que el Fondo Monetario Internacional no condicione al Gobierno nacional en la administración de los recursos que fueron girados al país y que se pretenden utilizar para atender las consecuencias de la pandemia.

“Que no se le condicione, que no pidan uno solo de esos dólares no sea para darle liquidez al sistema y resolver los problemas enormes que ha traído esta pandemia”, argumentó el senador misionero.

Closs apuntó a la “incomodísima” posición del presidente Alberto Fernández de sentarse a negociar al frente “del país más endeudado del mundo con el FMI”.

“Estamos discutiendo esto porque endeudaron al país hace muy poco tiempo, en un préstamo político, al filo de una elección, de un tamaño nunca visto. Este espacio político está proponiendo utilizar estos recursos como lo usó en 2009, dando liquidez al Tesoro, que pueda ir a gastos corrientes o cancelar deudas, porque este espacio se caracteriza por cancelar deudas, no como otros”, refutó el misionero.

El Senado de la Nación aprobó anoche un proyecto de declaración para solicitar que la próxima emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI) se aplique para financiar la puesta en marcha de políticas públicas destinadas a resolver los problemas derivados de la pandemia por coronavirus Covid-19.

