Noche de cuerdas en el Teatro Lírico

Con los instrumentos de cuerdas como protagonistas, el viernes 14 el Parque del Conocimiento recibe al público misionero para un nuevo concierto con obras de Bach, Beethoven y Stravinsky. Las entradas online podrán ser reservadas desde este miércoles a través de parquedelconocimiento.com.

En una memorable gala musical, “Cuerdas de cámara” será el concierto que integrantes de la Orquesta de Cámara llevarán adelante este viernes 14 a las 20 horas en el Teatro Lírico. Zakary Phillips (Violín), Marcos Centurión (Viola), Meredid Martínez (Violoncello) y Ulises Centurión (Piano) interpretarán el Cuarteto con piano N° 3 de Ludwig van Beethoven; mientras que el solista Juan Aquino Rettori (Viola) presentará la Suite N° 3 de Johann Sebastian Bach y “Elegía para viola sola” de Igor Stravinsky.

Luego de un 2020 repleto de espectáculos y propuestas virtuales, el Parque del Conocimiento vuelve a brindar actividades presenciales bajo un estricto protocolo sanitario y un cupo limitado de público. Para asistir al concierto “Cuerdas de cámara” se deberá realizar la reserva de la entrada gratuita online. Respecto al protocolo de bioseguridad, en el ingreso al Teatro, se indica a todas las personas pasar por la cabina de sanitización donde se le controlará la temperatura, el uso del alcohol en gel y el barbijo colocado correctamente. Dentro de la sala, se prevé la ubicación por grupos sociales relacionados, manteniendo el lugar asignado y el distanciamiento social en todo momento.

¿Cómo es el sistema de reserva online de entradas?

La reserva de entradas se podrá efectuar 72 hs antes de cada espectáculo del Teatro.

1) Ingresá a www.parquedelconocimiento.com/ y cliqueá sobre el espectáculo

2) Elegí el evento al que desees asistir, registrate con tu correo y reservá la entrada (hasta 2 por persona). Te llegará un código QR por mail que deberás tener a mano en el celular el día del evento.

3) Asistí 30′ antes del espectáculo para registrar tu ingreso en recepción.

Por favor, si no tenés la seguridad de poder asistir al evento, no realices reservas, ya que la capacidad máxima es solo de 150 personas. Si querés cancelar la emisión de entradas, ingresá con tu usuario y contraseña a agendadelconocimiento.com.ar. Será obligatorio el uso correcto del barbijo y mantener el distanciamiento social en todo momento. Rogamos no asistir si presenta síntomas relacionados al Covid-19 o es contacto estrecho con alguna persona infectada. ¡Los esperamos!