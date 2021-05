Por Julio Moyano ***

Los intereses del puerto, que son los intereses de la ciudad de Buenos Aires, chocan con el interés general de la Nación Argentina. Desde la tragedia de Cromagnon que costó centenares de vidas jóvenes, fue la plataforma para que un verdadero tilingo, hijo de papa, llegase al manejo de la ciudad mas rica de la Argentina.



Ese tilingo, no hizo más que profundizar las desigualdades en la ciudad. El norte rico y el sur olvidado. El tilingo escudándose en el suicidio del fiscal Nisman, se montó en la opereta que a Nisman lo mandó a matar Cristina Fernandez y allí salieron a manifestarse los que se dicen parte de la famiglia judicial. Fiscales, impresentables por el dudoso accionar de sus labores, jueces y el tilingo y señora.

Cristina era mala, corrupta, autoritaria y asesina. El populismo es corrupto. Cuando el tilingo habla de populismo se refiere al peronismo. Y el tilingo llegó a la Casa Rosada.

Cristina finalizó su segundo mandato y dejó un país funcionando. Cristina fue aclamada por el pueblo. Esas postales sensoriales de una presidente mujer convocando en su adiós al pueblo. Porque esa noche había pueblo. No «gente». Los que se perciben como gente son los aspiracionales tilinguitos, que quieren pasar a una escala mayor del tilingaje. Son los educaditos en las mejores escuelas, los que prefieren las playas del este uruguayo, o las sureñas brasileñas, que las populosas playas de la costa Atlántica Argentina. Son los que blandieron siempre la estigmatización de aquellos de piel morena venidos de lo mas profundo de nuestra argentina. Son los que no tienen problemas con los negros. Ellos no soportan al «negro cabeza». Ellos, los tilingos siempre exigieron el voto calificado. El ciudadano debe tener cierta preparación académica como la que ostentan ellos, pero en definitiva terminan votando al tilingo para presidente, que terminó siendo un ma – ma -rra – cho!!!!

El tilingo que siempre estuvo evadiendo la ley. Siempre espió a sus colaboradores por no decir empleados. Con las herramientas del estado…¡Otra que la KGB (Komitet gosudárstvennoy bezopásnosti ) soviética!!!

El tilingo quiso impulsar un pagadios de una deuda que su familia tenia con el Estado. El Correo Argentino, quizás para el tilingo era una deuda chica y nada mejor que apelar a la poesia tanguera («Y si alguna deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés se la cargás«).

El tilingo aún piensa en los otarios. Otarios los que los votaron y él los perjudicó, Otarios los dirigentes políticos que se acercaron a él y los traicionó. Otarios son los integrantes de la Unión Cínica Radical, que se transformaron en el tren de cola de un partido garca, porteño y vecinalista como el PRO.



El tilingo nos endeudó a todos los argentinos, a los otarios y a los que no lo votaron. El FMI le financió la campaña para que siguiera cuatro años mas. ¿Se imaginan la Argentina bajo un segundo mandato del tilingo?

¿Se acuerdan del club Boca Juniors, uno de los clubes mas populares del balompié argento? Lo transformó en base de sus espurios negocios dentro del fóbal. La institución terminó siendo un club para tilingos con carnet de socios. El hincha de a pie, joderse por pobre.



Todo lo que tocó el tilingo lo ensució, porque sus manos están mas sucias que una papa. Porque sus dichos son mentiras balbuceantes.



Este miércoles participó en un derechoso foro llamado “Defensa de la democracia en las Américas” en Miami, Estados Unidos, su patria.

Allí estaban Luisito Almagro, el oriental traidor secretario general de la OEA, algunos ex presidentes y conotados personajes de la gusanera miamense.



Un foro hecho a medida de los intereses yanquis en su patrio trasero. Allá el tilingo dijo que en Argentina «la democracia está amenazada por un comportamiento que busca debilitar la independencia del Poder Judicial, violando la constitución y los derechos humanos. Y que tiene un propósito: crear impunidad sobre funcionarios de su Gobierno que están siendo investigados por hechos graves de corrupción y algunos que ya han sido condenados».

Y sin ponerse colorado agregó: «Todo lo disfrazan bajo la figura del lawfare, que ellos son las víctimas de periodistas, de la oposición, de los jueces que buscan perseguirlos, cuando en realidad desde que han vuelto al poder ellos se han dedicado a perseguir periodistas, jueces, a perseguirme a mí, a mi familia, a otros integrantes del Gobierno sin ningún tipo de límite«

Y de paso se ensañó con la gestión del presidente Alberto Fernandez en tiempos de coronavirus: «Nos han llevado a la cuarentena más larga del mundo, debilitando todo el tejido social, alterando la vida de todos los argentinos, generando problemas psicológicos y sanitarios que vamos a ir evaluando y encontrando en los próximos años».



«Adicionalmente, no han conseguido comprar vacunas, solo un poco más del 2 % de la población ha recibido las dos dosis de las vacunas para estar protegidos. Lo que se percibe es una intención mayor de avanzar sobre aquellos derechos que nos corresponden«, remarcó.

Y sin siquiera pestañear arguyó: «No hay ninguna crisis sanitaria que justifique que nos arrebaten nuestras libertades individuales, eso es inaceptable. Los países que han progresado en los últimos años son aquellos que se abrazaron a la libertad, a la apertura económica y el progreso tecnológico.» Claro que pareció olvidar que durante su gobierno, tomó medidas funestas. Como destrozar la política impulsada desde el Ministerio de Ciencia y Técnica.

Los participantes aplaudieron a rabiar a tamaño «estadista» y ni que decir la legión de lenguareces mediáticos en nuestra patria asediada por el tilingaje.



Aclaración por si hay un tilingo lector y no sabe el significado de este término lunfardo: Tilingo [persona] Que es superficial, ridículo y tonto, y demuestra poca inteligencia al hablar.