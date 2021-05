Enfoques cooperativos; Hoy: Escudriñar la sociedad paraguaya sobre su imaginario social: “Renacerá el Paraguay”

Vamos a adentrarnos en un tema que nos apasiona desde el punto de vista histórico, político y social-cooperativo, esperando que esta pasión y entusiasmo llegue al lector/a, nos esmeramos en ese punto, pues importa y mucho.

Alude Marcelo Gamero Aliaga en su trabajo “La contemplación del mundo en la sociedad contemporánea en base a la construcción de imaginarios sociales” (2007) que “El interés en lo que respecta al tratamiento y reflexión en torno a los imaginarios sociales, sin duda alguna tiene su origen en Europa, específicamente en Francia y en los últimos veinte años en España”.

Es significativo seguir con Marcelo Gamero Aliaga para elaborar nuestro marco conceptual que nos facilite meternos de lleno a escudriñar la sociedad paraguaya sobre su imaginario social: “Renacerá el Paraguay”, al ilustrarnos que “Desde este país (Francia), dos de las corrientes fundamentales para la comprensión del imaginario social logran constituirse a partir de la mano de Emile Durkheim y Gilbert Durand”.

“Durkheim, mediante su estudio sobre las representaciones colectivas manifiestas en su libro “las formas elementales de la vida religiosa”, pone el acento en el carácter inherente de la representación, cuestionando aquel dualismo de lo material y lo ideal, el cual impide hacer justicia a la intrínseca dimensión práctica de las representaciones sociales, ya que las representaciones de lo social forman parte constitutiva de la realidad social”.

“Para Durand, lo imaginario va a tener un lugar natural en lo simbólico y el mito. De lo simbólico como lenguaje que expresa un significado que trasciende lo sensible, y del mito como totalidad significativa que da sentido al mundo social. De esta forma, lo imaginario es una forma, aunque pretenciosa, desenmascaradora de la modernidad, la cual trata de desmitificar y desencantar al mundo mediante una racionalidad crítica, tanto materialista como cientificista, o en última instancia objetivista. Con estos dos personajes, el camino para la comprensión de lo imaginario entra en escena como una experiencia subjetiva de lo real irreducible al marco del objetivismo”.

Bien, consignado el marco conceptual, avancemos en nuestra mirada sobre el imaginario social “Renacerá el Paraguay”: ¿Cuándo y en qué contexto surgió? Para empezar a comprender este imaginario que, es también, una consigna y una guía política e ideológica patriótica, a nuestro modesto criterio.

Deberemos adentrarnos en el Paraguay del Siglo XIX y más concretamente en el escenario de una guerra genocida pensada y financiada por Inglaterra a través de los gobiernos títeres de Argentina, Brasil y Uruguay bajo el Tratado de la Triple Alianza.

Lo hemos dicho en otros escritos: “Una nación que otrora conoció el desarrollo productivo industrial más avanzado de Latinoamérica bajo un sistema social justo y cooperativo, motivo por el cual, la Inglaterra del Siglo XIX y sus imperiales intereses geo-estratégicos, económicos y políticos pusieran sus garras rapaces de expoliación de recursos”.

Estamos en las últimas instancias de esa guerra (1865-1870), Asunción, capital del Paraguay ya se hallaba dominada por los ejércitos de Argentina y Brasil y abocados a la rapiña y la agresión a la poca población sobreviviente. Los buques partían a sus respectivos países repletos de saqueos diversos, archivos importantes, aun no devueltos.

“El 1° de Marzo de 1870 se produjo la última y más desigual resistencia de las fuerzas paraguayas en la Guerra contra la Triple Alianza: la Batalla de Cerro Corá donde Francisco Solano López Carrillo, Mariscal del Ejército Paraguayo, enfrentó con 400 paraguayos, aquejados por el hambre y las enfermedades, a más de 4.500 soldados brasileros bien armados bajo las órdenes del General José Antonio Correia Da Cámara. El jefe paraguayo encontró la muerte en la batalla y con la misma se dio por finalizada contienda bélica”. Portal del Ministerio de Defensa Nacional-República del Paraguay.

Ubicamos, entonces en estos dos escenarios, el motivo o disparador emocional primario, del surgimiento del imaginario, que en el correr de los años, y en segunda instancia, se incrementan y en ese sentido la canción escrita por Néstor Romero Valdovinos y la música de Herminio Giménez “Renacerá el Paraguay” dio un sello imborrable.

Ahora, ¿Qué sentido se le atribuye a este imaginario actualmente?

Mercedes Ruiz Díaz Vera de la Coordinación Permanente de migrantes paraguayos en Argentina en un reportaje televisivo de RTV Multimedia en el año de 2011, afirmó que “Creemos que lo principal para el renacimiento del Paraguay es la reforma agraria”, y expuso fundadas razones.

«EL PARAGUAY RENACERA CON LA REFORMA AGRARIA «

La actual situación socio-económica paraguaya de crisis agravada por la pandemia y el comportamiento reprochable de la clase política, corrupta y miserable, hace vincular el imaginario social del renacimiento con un proceso político transformador que altere las estructuras productivas y aleje a los sectores stronistas del poder, abriendo instancias de justicia social que enlacen y retomen aquel proceso de desarrollo agroindustrial alcanzado antes de la ruina causada a sangre y fuego y se reconstruya un Paraguay libre, soberano y justo.

Hoy, Paraguay está más atrasado (comparativamente) que en el año 1.864: El Paraguay Independiente de 1864 exhibía una economía consolidada y en franco desarrollo, prueba de ello son los indicadores inequívocos que nos ilustran convenientemente: ferrocarriles, telégrafos, fundiciones, astilleros, caminos, floreciente y ordenada producción, escuelas y becados, justicia social estricta, en fin.

Vamos por la negativa: no existían campesinos sin tierra, no existían mendigos o hambrientos, no existían explotadores, no existía un Estado corrupto e ineficiente, no existían saqueadores, no existía una dependencia económica y política exterior.

Al fin, ¿Cómo es ese imaginario “Renacerá el Paraguay”? Pues, la letra de la canción “Mi patria soñada” de Carlos Miguel Giménez y la música de Agustín Barboza lo expone sin contrariedad posible:

Fulgura en mis sueños una patria nueva

que augusta se eleva de la gloria al reino

libre de ataduras nativas o extrañas

guardando en la entraña su prenda futura.

Patria que no tenga hijos desgraciados

ni amos insaciados que usurpan sus bienes

pueblo soberano por su democracia

huerto con fragancias de fueros humanos.

Es un paraíso sin guerra entre hermanos

rico en hombres sanos de alma y corazón

con niños alegres y madres felices

y un Dios que bendice su nueva ascensión.

Patria sin muralla para el pensamiento

libre como el viento sin miedo a metrallas

la nación modelo que por su cultura

se eleve a la altura de todos los cielos.

Donde alegres trinos de son libertarios

a los proletarios y a los campesinos

patria donde haya voces de estudiantes

promesas vibrantes de luz paraguaya.

Sueño en una patria sin hambre ni penas

ni odiosas cadenas que empañen

su honor donde el bien impere sin sangre

ni luto bajo su impoluto manto tricolor.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!