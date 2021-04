POSADAS: INTENSIFICAN OPERATIVO PARA DETECTAR CRIADEROS DEL AEDES AEGYPTI

La Secretaría de Salud, Medio Ambiente y Desarrollo Humano, continúa con las intervenciones para detectar larvas de mosquito Aedes aegypti en los barrios posadeños.



Este operativo de prevención y educación a la población sobre las recomendaciones de control y descacharreo se ha realizado en el Nuevo Amanecer de la Delegación Municipal de Itaembé Miní realizando concientización y sensibilización acerca de las enfermedades transmitidas por vectores.

Los agentes sanitarios han realizado un cronograma de recorrido por los diferentes lugares. En esta oportunidad el recorrido consiste en realizar un rastrillaje en ocho cuadras a la redonda, visitando casa por casa, explicando a la comunidad las recomendaciones para eliminar los criaderos o potenciales criaderos de larvas de mosquitos Aedes aegypti y cómo debe realizarse el correcto descacharreo.

Los técnicos del Instituto de Vectores y Saneamiento Ambiental trabajaron en las chacras 17 y 18 de la Delegación Villa Urquiza con tareas de manera conjunta con el Ejército argentino. Allí, realizaron control focal, eliminación de criaderos escacharrado , sensibilización cómo concientización, y fumigación.

También hubo control focal, concientización y sensibilización, descacharrado y fumigación en los barrios Sesquicentenarios y las Vertientes de la Delegación de Miguel Lanús.

La limpieza y el cuidado del patio son fundamentales para evitar la presencia del mosquito Aedes aegypti. Por esta razón, se recomienda eliminar o tapar aquellos recipientes que acumulen agua.

Además, en esta época del año ya no es necesario que las piletas de lona permanezcan armadas en el patio, porque ya no se usan y siguen actuando como criaderos de mosquitos. Por esa razón se aconseja que se cepillen sus paredes internas para que el mosquito no deje sus huevos en ellas y luego las guardan hasta el próximo verano.