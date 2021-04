EMERGENCIA ALIMENTARIA: FORTALECER LA PRODUCCIÓN Y VACUNACIÓN PARA TRABAJADORAS/ES DE COMEDORES Y MERENDEROS

Este lunes se reunió la Mesa Provincial de Emergencia Alimentaria y Nutricional, solicitada por los organismos y movimientos sociales al Gobierno a través de una nota, entregada en el marco de la movilización popular realizada hace unas semanas.

Todo los planteos hechos por las organizaciones sociales fueron coincidentes, porque «el presupuesto no alcanza y el Estado no da respuestas». Hubo un reclamo muy fuerte para unos 35 Municipios que no cumplen como indica la Ley, y algunos todavía no formaron los Consejos de Emergencia Nutricional. Ante esto el Gobierno asumió el compromiso soluciones en Comunas donde existen demandas de las organizaciones sociales.

La Mesa coincidió en que ante el avance de la segunda ola de Covid-19 todos los trabajadores y trabajadoras de los comedores y merenderos son esenciales y deben ser vacunados, por su propia protección y porque al estar en contacto con muchas personas, podrían ser agentes de contagios masivos por coronavirus.

Participaron de la Mesa, el ministro coordinador de Gabinete, Víctor Kreimer; las titulares del Ministerio de Desarrollo Social, Benilda Dammer, de Agricultura Familiar, Marta Ferreira; el coordinador de la Delegación de Desarrollo Social de Nación en Misiones, Rolando Roa, la subsecretaria de Políticas Sociales de la Vice Gobernación, Guadalupe Dos Santos.

Además de la titular de Coordinación y Gestión del Municipio de Posadas, Yolanda Asunción, el coordinador de Relaciones Institucionales, Daniel Behler; el diputado Martín Sereno, del Partido Agrario y Social, y referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), junto a la dirigente de la CCC, Graciela De Melo, y militantes del FOL, Barrios de Pie y de la CTD Aníbal Verón, entre otros.



Producción de alimentos y aumentos de partidas

Las organizaciones plantearon que se enfatice más en la producción de alimentos y en el abastecimiento del Estado de los producidos de misioneros y misioneras.

«No sólo para mejorar la calidad nutricional, sino también por la situación laboral y económica de productores y productoras de nuestra provincia. Es necesario aumentar las partidas presupuestarias, y que lleguen a los barrios. También pedimos que haya un compromiso de inversión en herramientas, insumos, seguimiento técnico; el aprovechamiento de tierras ociosas para producir alimentos, y la apertura de espacios de ventas para compañeras y compañeros de las organizaciones populares, porque las ferias francas están cerradas y hay escasos espacios de comercialización posible para las familias productoras, tanto de alimentos, textiles y otras producciones», afirmó el legislador y secretario general del Movimiento Evita.

Se propuso realizar una nueva reunión en dos semanas, y trabajar como equipo interinstitucional, invitando a otros actores, por ejemplo en el próximo encuentro participarán integrantes de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, y otras instituciones.



Resguardar a quienes sostienen ollas en los barrios

El diputado Sereno recordó que el Bloque de Diputados que integra en la Legislatura provincial, elaboró un Proyecto de Comunicación proponiendo la vacunación para trabajadores y trabajadores de comedores y merenderos.

«Es esencial y urgente y no se pueden esperar los tiempos legislativos porque las sesiones recién comienzan en mayo. Vimos predisposición de todos los organismos para trabajar en conjunto y a dar respuesta a las lógicas y equitativas demandas que hicimos desde las organizaciones sociales».

Esta mesa se reunió después de más de un año, ya que durante la pandemia estuvo inactiva, y tampoco se sostuvo virtualmente.

«Creemos que es momento de retomar el trabajo porque la crisis se agravó y el hambre y la pobreza aumentaron. Hoy tenemos dos de cada tres chicos y chicas mal alimentados, y hay muchos reclamos de Posadas, Jardín América, Oberá y Leoni, entre otras localidades porque no se está cumpliendo con el Programa de Recuperación Nutricional “Hambre Cero”, que depende de Desarrollo Social. Entonces debemos hacer el esfuerzo entre todos y todas para dar respuestas necesarias y posibles a nuestro pueblo», expresó Sereno.



Proyecto para inmunizar a trabajadoras/es populares

En la iniciativa legislativa, el Bloque de Diputados del PAyS solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud Pública se arbitren las medidas necesarias para incluir como grupo prioritario en la campaña actual de vacunación contra el Coronavirus Sars-CoV-2 a trabajadoras y trabajadores de merenderos y comedores comunitarios de Misiones.

Las organizaciones sociales, políticas, sindicales y religiosas responden a esa demanda con muchísimo esfuerzo, solidaridad y amor, sin tener ningún tipo de salario por esta loable tarea y exponiéndose a la posibilidad de contagio.

«Creemos que más allá del reconocimiento que recibieron, son las organizaciones quienes brindan las posibilidades de internet para que sus vecinos y vecinas realicen trámites o gestiones, asegurando el acceso a diferentes ayudas del Estado que son vitales para la supervivencia de muchas familias», destaca el proyecto.



Más de 600 merenderos y comedores comunitarios

La pandemia puso en relieve las grandes desigualdades que existen en la provincia, dificultando la posibilidad de un ingreso digno a un gran porcentaje de trabajadores/as que depende de changas para acceder a un plato de comida.

«No hay dudas de la importancia de las y los trabajadores de la salud, Fuerzas de Seguridad y otros considerados esenciales durante la pandemia, así como el rol fundamental de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y religiosas que llegan donde el Estado no está, y posibilitaron el acatamiento al aislamiento social, preventivo y obligatorio, garantizando alimentos y otras necesidades básicas», fundamentaron.

Estas organizaciones suman más de 600 merenderos y comedores y asisten a más de 40.000 personas en la provincia, y la demanda supera su capacidad de brindar alimentos.

«Solicitamos medidas concretas y preventivas para los y las trabajadores que asisten en los merenderos como es la vacunación a este sector de la población que ayudan a muchas personas en situación de pobreza y están expuestos cotidianamente en esa noble tarea», afirma el proyecto del Bloque del PAyS.