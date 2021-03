EL SOBERBIO: UN HOMBRE CON  DISCAPACIDAD QUE  VIVE EN EL PARAJE LA YERBA NECESITA ASISTENCIA INTEGRAL

​

Un hombre que vive en el Paraje La Yerba, a unos 30 kilómetros de El Soberbio, padece las consecuencias de un accidente que tuvo hace tres años, y que le provocó múltiples fracturas en su pierna, tuvo cirugías, le colocaron platinos y está con discapacidad motriz.

Se trata de Eduardo Pinto que recurrió muchas veces a la Municipalidad local para solicitar ayuda, porque al ser sostén de su familia, se le complica la supervivencia.

El edil del Partido Agrario y Social en El Soberbio, Juan «Turú» González, realizó varias gestiones en el área social municipal; pero sin resultados. Hace unos días el edil estuvo nuevamente en la vivienda de Pinto, con Normelia Santos, una de las militantes y candidata a concejal del PAyS, y el diputado Martín Sereno, quienes apoyan y acompañan el reclamo.

«Creemos que hay negligencia municipal y desatención con las personas con discapacidad como lo demuestra la situación de Pinto y su familia. Este hombre hace tres años deambula pidiendo, y no es un favor, sino lo que le corresponde debido a su discapacidad; pero los funcionarios se muestran insensibles», señaló Sereno.

Adecuar el baño de acuerdo a su discapacidad

Eduardo Pinto necesita controles médicos, y está muy angustiado al ver cómo se deteriora su vivienda, sin que él pueda hacer nada por su motriz. ​​ «Nuestro concejal realizó varios pedidos en el Municipio para que lo asistan con algo tan básico como los alimentos, sin embargo las autoridades no brindan respuestas, ni siquiera se acercaron hasta la vivienda», destacó el legislador.

Ante esta situación Sereno inició las gestiones a nivel provincial, porque ​​ «entendemos que los derechos deben ser garantizados y no depender de la voluntad del funcionario o la funcionaria de turno», cuestionó.

Pinto lamenta que en la Municipalidad a cargo de Roque Soboczinski (FR) no se preocupen « ​​ por nosotros que somos parte de su pueblo. Solicité las muletas y no me consiguieron, después un amigo me prestó una. Tampoco me dieron los remedios; pedí que mejoren el baño de mi casa porque por mi pierna me resulta peligroso; pero no cumplieron», dijo con pesar.

Cuenta con la obra social Incluir Salud, a través de la cual los Municipios suelen retirar insumos y alimentos para los afiliados con carencias como este vecino, sin embargo no se entiende por qué la Comuna no le acerca por ejemplo materiales, y chapas para acondicionar el baño de acuerdo a su discapacidad.

Una pensión que «no alcanza ni para los remedios»

El concejal del PAyS manifestó que elevó varios pedidos a la Dirección de Acción Social para que se hicieran cargo. ​​ «Hay un registro de personas con discapacidad y pedí que lo incluyan; pero no respetan los derechos de Eduardo que tiene cuatro hijos para mantener; en su casa llueve más adentro que afuera, su baño es inadecuado, necesita chapas. ​​ Sólo cobra una pensión miserable de 13.000 pesos, y tuvo que sacar un préstamo para comprar los remedios«, señala el edil.

Agregó que habló hace más de un mes con el viceintendente, Ricardo Leiva (FR) que se comprometió a ocuparse; pero no lo hizo. ​​ «El Municipio no se ocupa, no sólo en este caso, sino con varias personas discapacitadas y con muchas necesidades. Hay recursos; pero la persona que está encargada del área social no hace bien su trabajo. Como concejal busco todas las formas de poder ayudar a la gente, suelo recorrer el territorio; pero está fallando el mecanismo social para ayudar a estas personas. Después de algunas gestiones, desde Posadas le acercaron a la familia 5 chapas y dos bolsitas de mercaderías, es una vergüenza ​​ porque existe un Consejo Provincial de Discapacidad que debería contenerlos«, cuestionó.



Enfatizó que ​​es necesario que las autoridades municipale​s​ y provinciales se ocupen de la asistencia de los discapacitados, con remedios, pañales, sillas de rueda, muletas, alimentos, colchones, «insumos que deberían ser prioridades para resolver«, resaltó el edil del PAyS.