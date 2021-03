NICOLÁS TROTTA: «LA GESTIÓN DE MACRI IMPLICÓ UN ENORME RETROCESO EN INVERSIÓN EDUCATIVA»

El ministro de Educación dialogó con AGENCIA PACO URONDO RADIO (La palabra justa, domingos 10 horas, por FM La Patriada) sobre el acuerdo paritario docente nacional. «No fue lo único que desarticuló la gestión de Macri. En términos educativos hubo cuatro años de conflictos constantes innecesarios», apuntó.



Agencia Paco Urondo: ¿Cómo fue el desarrollo de esta paritaria 2021 de cara al nuevo ciclo lectivo que comienza de forma presencial?

NICOLÁS TROTTA: Para nosotros fue muy importante lograr el acuerdo con los cinco sindicatos. Firmamos el día viernes 26 la quinta paritaria desde que somos gobierno. Esta es una paritaria que reafirma el compromiso que habíamos expresado, de que el salario docente le ganara a la inflación. Este año suscribimos una paritaria con un aumento en tres tramos que al mes de septiembre implica el 34,55%. En el mes de marzo, el salario inicial se eleva de $27500 para un cargo, a $31000, en julio a $34000 y en septiembre a $37000. Esto por supuesto impacta en muchos docentes de distintas provincias y además se transforma en una referencia para la negociación paritaria en cada una de las jurisdicciones. Además, en su excepcionalidad, también tuvo distintas realidades: provincias con sólidos aumentos salariales que le ganaron a la inflación y otras provincias que tuvieron paritarias muy débiles o sólo bonos.



APU: En el caso de que la inflación supere lo suscripto en la paritaria: ¿Cómo se va a resolver esa situación?

NT: Nos volveremos a reunir con los sindicatos. Esta paritaria tiene un aumento hasta septiembre. Al momento de restituirla, dijimos que nos teníamos que encontrar todos los meses de noviembre para iniciar el proceso de negociación salarial y eso no sólo incluyó el aumento del salario inicial garantizado si no también, el incentivo docente. Cuando nosotros asumimos, el incentivo docente en sus dos componentes; uno como incentivo y el otro como material didáctico, implicaba una parte por cargo de $1420. El año pasado lo llevamos a $ 2630: esto se tradujo en un aumento del aporte nacional de un 85 %. Este año llega hasta a $3830, lo que implica un aumento de un 45%. Este es un aumento que supera desde que asumimos hasta ahora el 195%. Es un compromiso del gobierno nacional priorizar la inversión educativa no sólo en términos de recomposición salarial sino en componentes como infraestructura, becas Progresar, conectividad, formación docente. En infraestructura escolar quintuplicamos la inversión.



APU: ¿Qué balance hace del inicio de clases en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia?

NT: Un inicio distinto a la escuela de la pre pandemia porque es con protocolos que hay que garantizar en todas las escuelas y en todas las aulas. El uso de tapabocas, el ingreso escalonado, frente a un caso positivo aislar el aula o burbuja. En el caso que sea un docente, todos los contactos estrechos que haya tenido. La decisión que asumió nuestro gobierno es priorizar la vacunación de los docentes que se está iniciando de manera escalonada en todo el territorio nacional. El regreso es positivo, pero implica una mirada atenta en todo momento. Esta semana vamos a tener la primera reunión del Observatorio que supervisa el retorno a la presencialidad cuidada. También están las organizaciones sindicales para fortalecer este regreso y también para cuidarlo y hacerlo sostenible en el tiempo para cuando lleguen las temperaturas más bajas.



APU: ¿Cuándo se iniciaría la vacunación para los docentes?

NT: Según lo que ha determinado el Consejo Federal de Salud, se van a utilizar las vacunas de origen chino, porque son vacunas que todavía no se pueden utilizar para mayores de 60 años. Se van a empezar a desplegar para los docentes y para terminar de vacunar al personal sanitario. Tenemos el desafío de vacunar a 1.450.000 docentes y no docentes. Eso es un punto que nos va a permitir cuidar la presencialidad en un esquema donde la vacunación no es obligatoria. Por eso le pedimos a los docentes que se registren con toda la información que se requiere para poder ordenar lo que va a ser el proceso de vacunación, empezando por la educación inicial, la primaria, los directivos, y la educación especial.



APU: ¿Va a ser transparente el control de la vacunación?

NT: Si, nosotros tenemos una normativa clara. El proceso de inscripción es transparente y luego cada una de las jurisdicciones va a tener que garantizar esas instancias de transparencia para poder vacunar en el orden preestablecido. Está sujeto a lo que es el rol dentro del aula, por eso se comienza por inicial, especial y primer ciclo de la escuela primaria, y se termina con el sistema universitario.



APU: ¿Cuáles fueron las impresiones después de reestablecer la paritaria docente? Punto principal de reclamo de los trabajadores de la educación.

NT: No fue lo único que desarticuló la gestión de Macri. En términos educativos hubo cuatro años de conflictos constantes innecesarios. Esto implicó un enorme retroceso en la inversión educativa dejando atrás el cumplimiento de leyes, como la ley de Educación Técnica, la ley de Financiamiento educativo. En el campo de las políticas públicas las palabras pueden ser muy lindas, pero a los hechos, los que permite llevarlos adelante, es la inversión. En la gestión de Macri cayó 33% la inversión del Estado nacional en la educación. Para nosotros es fundamental que el diálogo, la conversación, el acuerdo, nos permitan construir junto a la comunidad educativa estos consensos para invertir de manera prioritaria. Se asume una mirada federal y es nuestra responsabilidad garantizar el derecho a la educación en todo nuestro territorio, que es tan desigual. Nuestro Ministerio tiene 60000 escuelas. Luego de 3 años de conflicto, logramos resolver la situación en Chubut, Iniciamos un proceso muy importante para garantizar el derecho a la educación en esa provincia. El diálogo responsable es lo que nos va a permitir que la escuela vuelva a tener la centralidad que la Argentina estaba construyendo, y se interrumpió durante la gestión de Macri.