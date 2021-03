Se entregaron subsidios a la producción audiovisual

De este modo, el Gobierno de la Provincia de Misiones invertirá $3.200.000 (tres millones doscientos mil pesos) como premio para la realización de los cuatro proyectos misioneros seleccionados en el certamen desarrollado en conjunto entre el IAAviM y el Instituto Estadual do Cinema de Río Grande do Sul (IECINE RS); a razón de 800.000 pesos por proyecto. Se trata de una experiencia innovadora a partir de la gestión asociada de dos entes no federales, que favorece la producción audiovisual con identidad fronteriza y potencia la integración entre entes de fomento y profesionales de Misiones y Rio Grande do Sul.

Además, de «Maragato», fueron ganadores del concurso los proyectos «Las Balsas», presentado por la Cooperativa La Rastrojera TV, «El Otro Lado», de Camila Acosta y «Tekoá», de Federico Thomas. Estos dos últimos fueron rodados a inicios de año, mientras que Maragato y Las balsas se encuentran en etapa de pre-producción.

«Hoy tenemos la satisfacción de firmar el contrato de convenio de aportes y hacer entrega al cuarto al cuarto ganador, que próximamente comenzará a filmar en el mes de abril, en San Ignacio, y de esta forma, en un difícil contexto, hemos podido cumplir con los compromisos y esa estrategia que es vincularnos con los hermanos de Rio Grande do Sul», afirmó el titular del IAAviM.

En tanto el gobernador Herrera Ahuad expresó que «más allá de una cuestión de financiamiento y de dinero, es una cuestión de cultura. De arraigo de una cultura y de que los misioneros mostramos que somos capaces de hacer. La pandemia, en estas cuestiones, la asumimos como una responsabilidad y un gran desafío y una gran oportunidad. Esta es la oportunidad, no dejamos pasar la pandemia para hacer, lo hacemos, con el cuidado que corresponde. Por eso quiero agradecerles la confianza para con nosotros, en saber que vamos a estar al lado, acompañando y ayudando».

Por su parte, el ministro de Cultura Joselo Schuap señaló la importancia de sostener la actividad audiovisual e impulsar acciones como el concurso Entre Fronteras: «esta industria es muy importante a la hora de sumar fuerzas con los vecinos, en plena pandemia, en plena crisis mundial Misiones logró concretar acciones económicas que traccionan mucho dinero a la provincia». Y agregó, «se abre una oportunidad laboral enorme para nuestro sector desembarcando en el vecino país cuando todo se pueda volver a retomar».

Nuevos proyectos audiovisuales

Durante el acto, Mario Gimenez anticipó que ya están los ganadores de la Convocatoria de Verano Transición 20/21 – Contingencia III. «El 2020 fue un año difícil para el sector pero nosotros estuvimos cuando algunos, como el INCAA, no supieron o no pudieron acompañar; nosotros gracias a la decisión firme del Estado provincial salimos con un Plan de Contingencia pequeño pero que fue muy bien recibido y hoy cerramos la tercera etapa», apuntó Giménez.

Los proyectos seleccionados por la línea Videoclips son: «Joven Consciente», de Fernando Paul Wheden; «La marea», de Gabriela Roldán; «Mercurio Retro», de Aimará Schwieters y «Carruaje», de Gastón López. En tanto los proyectos ganadores por la línea «Microrrelatos» son: «Diversa Misiones» de Paola Bacalini; «Moebius» de Rocio Kopp; «Solamente corre», de Jonatan Ezequiel Kolln; y «Pedrolo», de Daniel Alberto Pérez.

La selección de los proyectos ganadores y suplentes estuvo a cargo de un jurado externo al IAAviM, integrado por profesionales del audiovisual de destacada trayectoria: Ana Zanotti (Misiones), Roly Ruiz, (Chaco) y Diego Carriqueo (Rio Negro).

Cabe destacar que el Plan de Contingencia para el sector Audiovisual de Misiones fue puesto en marcha a lo largo de todo el 2020 para atenuar las dificultades que produjo la interrupción de los procesos productivos del sector a raíz de la emergencia sanitaria. Al momento, más de 150 trabajadores del sector audiovisual ya fueron alcanzados con ayudas económicas, cifra a la que se suman los ganadores de esta última convocatoria. De este modo, el Gobierno Provincial destinará para esta acción 650.000 pesos, sumados a los anteriores $1.200.000 invertidos en las etapas I y II.

Finalmente, el titular del IAAviM destacó la muestra Foco Misiones que se encuentra disponible en la plataforma Contar (dependiente de la Secretaría de Comunicación y Medios Públicos de la Nación). «Se trata de una gestión muy importante porque creemos que federalizar los contenidos no es solamente que la pantalla llegue a todo el país, sino que lleguen contenidos producidos por la mirada de todas las regiones. En este caso hay obras de Misiones que desde esta semana, y hasta el 4 de abril, están en la plataforma Contar. Pero lo más importante, es que la segunda etapa de ese convenio es que conseguimos que este año hagan un aporte financiero para que abramos una convocatoria y podamos generar dos series de televisión, una dirigida a la infancia y adolescencia y otra al cuidado de la biodiversidad. Entonces no sólo se abre un espacio de exhibición, sino también para fomentar la producción de contenidos para técnicos y elencos misioneros», concluyó Giménez.