POSADAS: ENTREGARON ASISTENCIA FINANCIERA PARA ARTESANOS LOCALES

El intendente Lalo Stelatto acompañado por Marcelo Rodríguez, presidente del IFAI entregaron asistencia financiera a este sector, uno de los más afectados por la pandemia de Covid-19.



Bajo la premisa de fortalecer proyectos productivos de emprendedores locales, el intendente Leonardo Stelatto acompañado por Marcelo Rodríguez, presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFAI) entregaron asistencia financiera a este sector, uno de los más afectados por la pandemia de Covid-19.

Fueron siete los trabajadores independientes que recibieron el desembolso de 35 mil pesos cada uno, la ceremonia se realizó durante la tarde del jueves en el Paseo Bosetti, en vísperas de celebrarse el Día de San José, patrono de la ciudad y protector de los artesanos. Los beneficiarios tienen sus puestos de ventas en el Cuarto Tramo de la Costanera y en el Paseo Bosetti.

Con esta acción, en conjunto con otras iniciativas de acompañamiento como las capacitaciones y la promoción de los productos en las distintas ferias organizadas por la Municipalidad, se busca recuperar la economía familiar y ofrecer herramientas de empleo genuino a muchos vecinos que han decidido iniciar su propio emprendimiento. La iniciativa fue articulada por la Secretaría de Desarrollo Económico a cargo de Claudio Aguilar.

“Estamos muy agradecidos. Es lindo poder trabajar y sentir el apoyo tanto de Lalo, como de Marcelo y de Claudio. Antes, no teníamos esta oportunidad que nos están brindando, de poder seguir trabajando, de emprender y de hacer lo que nos gusta, que es la artesanía. Gracias por no olvidarse y por cumplir con sus palabras”, manifestó Norma Beatriz Vargas Pacheco, una de las emprendedoras beneficiadas, que hace varios años se dedica a esta actividad.

Por su parte, el jefe comunal resaltó: “sabemos lo complicado que fue el año pasado, por eso agradecemos el esfuerzo que hicieron y hacen, tratando de estar cerca de todos. Tenemos la esperanza que este 2.021 será mejor; y, el Municipio va a estar también para cuando lo requieran, porque somos servidores y nos debemos a cada uno de los vecinos de la ciudad”.

“Esta decisión implica una propuesta de acompañamiento integral a las familias de artesanos en el apoyo económico, que no se limita solamente a la entrega de la ayuda financiera sino que se complementa con las capacitaciones brindadas y con la generación de espacios de comercialización, como las Ferias que existen en diversos espacios de la ciudad”, afirmó Stelatto.



“Los artesanos son parte activa y forman parte del paisaje de la ciudad de Posadas que llevan adelante su talento, y que no cualquiera lo puede practicar. Pregunté al intendente, ¿este año qué priorizamos? Me respondió: los artesanos. Así que esta es la primera entrega, y seguiremos acompañando ya que tuvimos este año de pandemia, que les impidió demostrar su capacidad de producir y de comercializar su trabajo”, expresó el titular del IFAI.

“Por eso con mucha alegría, venimos a ponernos a su disposición y a caminar a su lado, en esta noble tarea que tienen de demostrar sus habilidades. Ya que esto es un trabajo, que otorga dignidad y no hay nada mejor que ver a hombres y mujeres, luchadores de la vida que trabajan para llevar el pan a sus hogares”, agregó Rodríguez para culminar.