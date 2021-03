DÓLAR FUTURO: JUNTOS POR EL CAMBIO, ENTRE EL PERFIL BAJO Y EL DESEO DE QUE LA CAUSA SE CAIGA

Por Andrés Fidanza ***

Iniciada por Pinedo y Negri, la denuncia por la venta del dólar futuro perdió el impacto con el que empezó en octubre de 2015. Al punto de que se volvió un búmeran incómodo para JxC. Ya no la fogonean, y algunos esperan que se derrumbe.



Nicolás Dujovne, cuando era ministro de Hacienda de Macri. Télam

La causa del dólar futuro se convirtió en un termómetro preciso del clima ideológico y del poder en la Argentina. A fines de 2015, era azuzada por las figuras centrales de una alianza opositora naciente y con hambre de gol. La investigación empezó a raíz de una denuncia presentada por el radical Mario Negri y el macrista Federico Pinedo. De la mano del juez Claudio Bonadío, la jugada potenciaba el desgaste de un ciclo político a la baja, que ya daba señales de agotamiento.

Cinco años y medio más tarde, con Bonadío fallecido, la causa se volvió una suerte de búmeran incómodo para Juntos por el Cambio. Al punto de que ahora parece no tener autores intelectuales: ni Negri, ni Pinedo militan su avance en contra de Cristina Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Y el grupo de economistas que asesora a Mauricio Macri reza en silencio para que se caiga definitivamente. ¿Camaradería inesperada con la vicepresidenta? Instinto de supervivencia, más bien. La querella anunciada por Alberto Fernández en contra del macrismo, a raíz del préstamo del FMI, podría perder fuerza en caso de que existiera un antecedente favorable. Por ejemplo, un fallo que deslinde responsabilidad penal de las decisiones sobre política económica tomadas por un gobierno. Cerca de Nicolás Dujovne se encargan de recordar que el exministro de Hacienda macrista nunca alentó la causa del dólar futuro.



Negri y Pinedo se mantienen en silencio. Sus asesores se limitan a recordar que el pedido de investigación de ambos en realidad apuntaba contra el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli. Es decir, no era un misil a la frente de la expresidenta y Kicillof, su exministro de Economía. Vista a la distancia, ahora la denuncia se convirtió en una sugerencia propositiva para que el Banco Central dejara de perder reservas.



“El objetivo de la denuncia fue frenar la salida de dólares y se logró. Es la Justicia la que debe resolver el tema. Si una persona cree que se afecta con una medida el erario público tiene que hacer la denuncia. Hay cientos de denuncias de diputados K sobre la gestión de Macri”, minimizan cerca de Negri.

Flota en el aire del perfil bajo opositor la querella anticipada por Alberto Fernández, durante la apertura de sesiones ordinarias. Una denuncia cuya letra chica todavía es incierta. Una acusación que, posiblemente, corra la misma suerte que la del dólar futuro. ¿Cuál? La de diluirse, sin llegar a ningún tipo de condena. Pero con un objetivo indirecto (o recontradirecto, depende de cómo sea vea) alcanzado en el camino: generar impacto político.

Para Cristina Kirchner, sin embargo, se trata de situaciones muy distintas. Lo aseguró durante su alegato vía zoom. “Ahora escucho cosas que no escuché en aquel entonces. Ahora escucho a varios periodistas decir: ´bueno, no, la verdad que dólar futuro, la verdad que dólar futuro no es una cuestión judiciable, es una cuestión de políticas de Estado´. Ahora dicen que no se pueden enjuiciar políticas de Estado. Creo, sospecho, que están diciendo esto a partir de que el Presidente decidió iniciar querella criminal por el criminal endeudamiento que tomaron con el Fondo Monetario Internacional en el 2018”, opinó la vicepresidenta.

Y enseguida se respondió: “No es igual, no es igual. Acá, en esta causa, no hubo ningún perjuicio económico. Acá los contratos de dólar futuro que se instrumentaron durante la gestión nuestra hasta el 2015 eran de acuerdo a las normas que establece este contrato. Lo que hizo Mauricio Macri con el préstamo del Fondo Monetario Internacional violó el estatuto del Fondo y las normas internas de la administración pública. Cuanto menos es malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario”.

Esa será la línea del oficialismo para contragolpear contra Macri y sus exfuncionarios de economía. La paradoja es que la absolución de Cristina Kirchner en la investigación por la venta de dólar futuro podría funcionar como un adelanto beneficioso para los economistas amarillos.