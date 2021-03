USARÁ EL PREMIO DEL IPLYC CONFORT PARA PAGAR DEUDAS

Se trata de Alicia Sosa (52), ama de casa residente en Santo Pipó, que resultó ganadora N° 48, de este programa del IPLyC SE. “Me sentí muy emocionada, contentísima, porque realmente no esperaba el premio, no pensaba que me iba a tocar y, además, porque me había olvidado que me inscribí en el programa”, dijo la mujer, que tiene seis nietos pequeños a su cuidado.

Apenas enterada, contó a los pequeños y a su hijo que estudia para contador en la UNaM. “Le dije que había ganado, pero que averiguara de qué se trataba. Entonces él buscó el programa en la página, me ratificó la noticia, y quedamos muy contentos. Mis nietos me decían: ´viste abuela que Dios escuchó nuestra oración´”, agregó, emocionada. A la vez “nerviosa por las cámaras, porque el único lugar que hablo es en la escuela o en la iglesia, cuando paso a leer la biblia”.

Se había anotado en el programa hace unos cuatro años “porque necesitaba y me dije: por ahí tengo suerte, gano el dinero y puedo hacer algo. Los premios son importantes (plancha, jarra eléctrica, multiprocesadora), porque nunca gané nada y porque necesito. El dinero del cheque voy a usar para pagar deudas, entre ellas, boletas de electricidad que tengo atrasadas. Me parece excelente este programa y ojalá le toque a otras personas que necesitan como yo. Me parece una idea muy buena”.

De un total de quince nietos, Sosa tiene seis a su cuidado. “Es una alegría tenerlos, me divierten con sus ocurrencias, hacen preguntas. Van a la escuela, aunque para mí son un dolor de cabeza las clases virtuales”, dijo esta abuela, que se arregla “con el salario que cobro por dos de los chicos y el dinero que me manda una de mis hijas desde Buenos Aires”.

Sobre la educación de los chicos manifestó que “les digo que tienen que aprender a hacer de todo, que tienen que aprender a defenderse en la vida. Cada uno tiene un turno para lavar los platos, la ropa interior, las zapatillas. Nos ayudamos”.

Margarita, amiga de Sosa, se mostró “contenta por ella porque se ganó este premio que tanto le hace falta para muchas cosas. Es una abuela muy dedicada, la admiro como abuela, porque los crió desde bebés, los lleva a la escuela, los trae, le hace las tareas, hace todo por los nietos. Es una gran persona, es una abuela ejemplar. Hace todo lo que está a su alcance por ellos”.

Añadió que “a pesar de la situación económica, se defiende. Ella no sabía cómo salir de esto, y se le dio esta oportunidad. Todo le hace falta, los electrodomésticos, el dinero. Agradezco al equipo del IPLyC SE por este premio, que hace muy feliz a Alicia”.