LEY EN AUSTRALIA: OBLIGADOS, PERO GOOGLE Y FACEBOOK PAGARÁN A LOS MEDIOS EN SUS PROPIOS TÉRMINOS

Por OBSERVACOM – Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia ***

El Parlamento australiano aprobó una ley que obliga a Google y Facebook paguen a los medios por el licenciamiento de sus contenidos. Sin embargo, los cambios incluidos a último momento permiten que estas plataformas lo realicen bajo sus propios términos, más laxos y con capacidad para decidir a quiénes pagar.

Esas modificaciones se lograron tras amenazas de ambos gigantes tecnológicos: la advertencia de Google sobre el cierre de su buscador en Australia y el “apagón informativo” concretado por Facebook.

Con esta norma, Google podrá pagar a través del programa Google News Showcase a los medios que decidan invitar a este servicio, y Facebook también podrá hacerlo a través de su iniciativa Facebook News Tab, ya disponible en Estados Unidos y Reino Unido, que prevé lanzar este año en Australia.

Algunos de los principales cambios fueron que la negociación vinculante no será obligatoria, como estaba previsto inicialmente, de acuerdo con Columbia Journalism Review. Previo a que una plataforma quede obligada a la aplicación del Código que exige el arbitraje obligatorio, el Tesorero de Australia deberá definir si las plataformas alcanzaron acuerdos comerciales “significativos” con las empresas periodísticas. Es decir, el gobierno no aplicaría el Código si Google y Facebook pueden demostrar que realizan una “contribución significativa” al periodismo local, aunque no es claro aún cuántos acuerdos serían necesarios para ello.

A su vez, la normativa aprobada indica que si las plataformas firman muchos acuerdos no se aplicaría la exigencia de notificación previa sobre los cambios en el algoritmo de recomendación con 30 días de anticipación, como establecía el proyecto inicial. Adicionalmente, el período de mediación previo a que el gobierno decida activar la cláusula de arbitraje se amplió, otorgando más tiempo a las empresas a que puedan llegar a un acuerdo entre privados.

Luego de fuertes muestras de resistencia, tanto Google como Facebook celebraron los cambios aprobados en la nueva normativa. “Afortunadamente, después de más discusiones, el gobierno australiano aceptó cambios que significan que se fomentan las negociaciones justas sin la amenaza inminente de un arbitraje impredecible y con mano dura”, dijo Nick Clegg, Vicepresidente de Asuntos Globales de Facebook y ex Viceprimer Ministro de Reino Unido.



“Hay preocupaciones legítimas que deben abordarse sobre el tamaño y el poder de las empresas de tecnología, al igual que existen serios problemas sobre la disrupción que Internet ha causado en la industria de las noticias. Estos deben resolverse de una manera que haga que las empresas de tecnología se responsabilicen y mantenga el periodismo sostenible. Pero un nuevo acuerdo debe basarse en los hechos en cómo se deriva el valor de las noticias en línea, no en una descripción al revés de cómo fluyen las noticias y la información en Internet”, puntualizó.

Por su parte, Mel Silva, Directora de Google Australia indicó a través de un comunicado que “hoy podemos decir que hemos encontrado un camino constructivo para apoyar el periodismo, el cual permite pagos a los medios de noticias a través de Google News Showcase, en lugar de realizar pagos por enlaces… Nuestro pedido consistente ha sido el evitar propuestas legislativas que rompan el principio fundamental de la web, el cual debe ser gratis y de fácil enlace a sitios en Internet”.