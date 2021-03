11 DE MARZO DÍA DEL RIÑÓN: «VIVIENDO BIEN CON LA ENFERMEDAD RENAL»

Como todos los 11 de marzo desde el año 2006 se viene celebrando el Día Mundial del Riñón, una efemérides instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF) entre otros organismos. En este marco el Ministerio de Salud Pública a través del Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (CUCAIMIS) recomienda a la comunidad a tener en cuenta ciertos síntomas para cuidar y proteger los riñones órganos vitales para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo.





Prestá atención a los síntomas: La aparición de pies o cara hinchados, orinas espumosas, falta de aire, presión alta, náuseas y vómitos, picazón y desorientación puede ser una manifestación de enfermedad renal.

Ante la aparición de estos síntomas se recomienda:

→ Realiza chequeos de sangre y orina: Un simple estudio permite detectar la presencia de enfermedad renal. Especialmente las personas con diabetes, hipertensión arterial, obesidad o antecedentes familiares de enfermedad renal.

→ Controlá el nivel de azúcar en sangre: Aproximadamente la mitad de las personas con diabetes desarrollan algún grado de daño renal, por lo que es importante que se practiquen exámenes regulares para chequear y monitorear el funcionamiento renal.

→ Controlá la presión arterial: Aproximadamente 9 de cada 10 personas con Enfermedad Renal Crónica tienen presión arterial alta. La hipertensión puede estar asociada a la diabetes, colesterol alto y enfermedades cardiovasculares. La presión arterial es peligrosa para el riñón.

→ No postergues la visita al nefrólogo: Si presentás enfermedad renal, la demora en la consulta al especialista no permite realizar las acciones oportunas para evitar la progresión del deterioro de los riñones.

→ Controlá tus riñones: La mayoría de las enfermedades renales no presentan síntomas hasta muy avanzada su situación, lo que disminuye las chances de un tratamiento adecuado y de su recuperación. Tomar la presión arterial, medir la glucemia y la creatinina en sangre, un examen de orina y una ecografía renal permiten detectar la presencia de enfermedad, sus principales causas, e iniciar un tratamiento adecuado.

Para cuidar a los riñones tené en cuenta estos consejos;

No fumes: El tabaquismo altera la vasculatura renal y potencia fuertemente a los otros factores de riesgo, como la dislipidemia (colesterol y triglicéridos altos), la hipertensión arterial y la diabetes, para desarrollar insuficiencia renal. Además, fumar aumenta el riesgo de cáncer de riñón.

→ Realizá actividad física habitualmente: El ejercicio ayuda a reducir la presión arterial y, por lo tanto, reduce el riesgo de enfermedad renal crónica. Es importante mantenerse en forma y activo.

→ Respetá la higiene de manos y alimentos: La higiene adecuada evita la contaminación cruzada de alimentos, así como también la propagación de enfermedades que afectan los riñones. → Reducí la presión arterial: La presión arterial se puede controlar con medicamentos y con un simple cambio de estilo de vida. Esto ayudará a retrasar o prevenir la enfermedad renal.

→ No utilices fármacos que puedan dañar tus riñones: Hay medicamentos que pueden dañar los riñones si se toman de forma habitual o prolongada, como los antiinflamatorios no esteroides, sobre todo si hay una enfermedad renal previa. ¡No hay que automedicarse!

→llevá una dieta balanceada: Esta incluye todos los grupos de alimentos, preparaciones preferentemente caseras y con un bajo consumo de alimentos ultraprocesados, sal, y azúcar simple. Seguir una alimentación saludable y controlar el peso ayudan a nuestra salud renal

→ Cuidá la ingesta de sal: Su consumo excesivo aumenta la presión arterial, que a largo plazo puede llevar a problemas renales. La sal está presente en los productos ultraprocesados. Se aconseja elegir alimentos preparados de forma casera y condimentar con hierbas aromáticas.

→ Hidratate: El líquido – presente en bebidas o comidas – es necesario para que el riñón filtre toxinas y reponga la pérdida de agua producida por la transpiración, la orina o las heces.

→ Comé carne bien cocida: Es importante que su procedencia sea de lugares seguros, evitando la ingesta de carne picada en menores de 5 años.

→ Comé frutas y verduras frescas: Si se van a consumir crudas, asegurarse que estén bien lavadas y sanitizadas con lavandina apta para alimentos. Una higiene deficiente de las frutas y verduras pueden causar enfermedades, como es el caso del Síndrome Urémico Hemolítico (S.U.H.), una enfermedad renal que principalmente afecta a los niños.

→ Saborizá el agua de forma segura y casera: Si hay agua potable o segura se la puede beber y saborizar con rodajas de limón, lima, naranja, hojas de menta, albahaca o perejil, con rodajas de jengibre o pepino, entre otras opciones.

Si querés más información sobre el cuidado de los riñones entra a este linkshttps://youtube.com/channel/UCvqSF2NTgo_Y8pILt9ibpPw