CON «DESAFIÓ CONFORT», QUIERE CONSTRUIR UNA HABITACIÓN PARA SUS HIJOS

Es lo que planifica Yesica Núñez (29), la última ganadora del programa, que reside en el barrio “Néstor Kirchner”, de Posadas, que además del cheque de 50 mil pesos, fue beneficiada con un set de electrodomésticos.

Se había anotado hace algunos años, pero ya se había olvidado del trámite por eso se sorprendió tanto cuando una amiga le dio la buena noticia. “Me emocioné, desperté a mi pareja, mandé mensajes a mis familiares y no pude dormir en toda la noche”, confió la mujer, que, tras perder su trabajo en una guardería, se ocupa de sus niños y de las tareas de la casa. “Nunca gané nada, y estos premios son muy útiles para una familia que recién empieza”, agregó.

Recordó que el año pasado «fue muy difícil para nosotros porque los dos quedamos sin trabajo debido a la pandemia. No teníamos otros ingresos por lo que tuvimos que salir a hacer changas. Él, de lo que sabe, que es la albañilería, y yo de limpieza, cuidado de niños”. Agradeció a Dios porque el 2021 “viene bendecido porque mi pareja consiguió trabajo, y yo gané este premio, que es importante y necesario, ayuda un montón”.

Núñez confesó su fe en Dios y que “las cosas pasan porque él así lo quiere, porque de otra manera no sucederían. De venir de un año complicado a este panorama, es muy alentador, te empuja a querer seguir adelante”.

Sostuvo que el dinero “nos viene muy bien para la compra de materiales, porque queremos hacer la pieza para los chicos porque van creciendo. Y estoy encantada con los demás premios, como la multiprocesadora, la pava eléctrica, la plancha, hay cosas que no tenía”.

Celebró que el IPLyC SE “entregue estos premios, la plata es de gran ayuda, mucha gente está pasando mal y la necesita. Las demás cosas cuestan comprar para uno que sabe del sacrificio de salir a trabajar todos los días, de ganarse el pan, que generalmente alcanza para lo básico. Hay que trabajar mucho tiempo para juntar para comprar algo, y que te regalen así, de la nada, está muy bueno. Estoy muy agradecida porque los premios me encantaron”.

A través de este programa, el IPLyC SE quiere llegar a las amas de casa y padres de familia sin relación de dependencia. Los interesados en participar del sorteo quincenal de electrodomésticos pueden suscribirse a través del formulario online que se encuentra en la página www.loteriamisiones.com.ar.