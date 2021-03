FNA lanza subsidio para mejora y adecuación de Espacios Culturales en contexto pandemia

El Fondo Nacional de las Artes otorgará hasta $300 mil para aplicar a la mejora de espacios culturales. La línea de subsidios busca cubrir gastos relacionados a la adecuación física a los nuevos protocolos de funcionamiento, contribuyendo de esta forma a la continuidad de las actividades en el contexto actual. Más info en https://fnartes.gob.ar/ subsidios

La finalidad de esta línea de subsidios del Fondo Nacional de las Artes es contribuir con los espacios culturales para que puedan adaptar el funcionamiento de sus actividades a los protocolos de prevención sanitaria y garantizar la seguridad en el desarrollo de las mismas.

La convocatoria no tiene fecha de caducidad y se encuentra abierta de manera permanente durante todo el año. La solicitud puede ser destinada tanto a obras de infraestructura como a la compra de equipamiento estrechamente vinculada a la mejora del espacio. Los subsidios no podrán aplicarse a gastos ya contraídos, sino a gastos que se realizarán.

Ejemplos para considerar

El subsidio deberá ser aplicado a obras de infraestructura o a la compra de equipamiento estrechamente vinculada a la adecuación del espacio a las nuevas necesidades para el funcionamiento, por ejemplo: digitalización de espacios, adecuación de instalaciones a los nuevos protocolos sanitarios, adquisición y/o instalación de insumos sanitarios, adquisición y/o instalación de equipamiento (sonoro, de iluminación, etc), adquisición y/o adaptación de bienes muebles (butacas, mamparas, telones, cartelerías y señalización, etc), gastos de refacción o de infraestructura (adecuación de sanitarios, salas, camarines, escenario, etc), reparación de daños en la estructura del espacio (arreglos de techos, cañerías, etc.), honorarios relacionados con alguno de los rubros anteriores.

El monto máximo a otorgar es de $300.000. Se podrá otorgar un monto menor al solicitado y, en ese caso, se determinará a qué rubros de los detallados por la entidad solicitante, se deberá destinar el presupuesto otorgado.

La entidad deberá rendir cuentas de los gastos realizados. Para ello se deberá remitir originales de las facturas y recibos de pago, de curso legal, según la reglamentación estipulada por AFIP, así como fotografías de los bienes adquiridos, dentro de los plazos fijados por el FNA y comunicados a la entidad beneficiaria en la notificación de otorgamiento del subsidio.

Inscripción y rendición de cuentas

La inscripción se realizará a través de la Plataforma web del FNA – https://app.fnartes.gob.ar

Para mayor información enviar un correo electrónico a: fnartes@fnartes.gov.ar