¿QUE SE DEBERÍA HABER HECHO FRENTE A LA PANDEMIA? LA OPINIÓN DE LA CIUDADANÍA

Por Javier Balsa, Guillermo de Martinelli, Pehuén Romaní y Juan I. Spólita ***

Investigadores de la Universidad Nacional de Quilmes desarrollaron un estudio de opinión en torno a las medidas sanitarias que tomó el gobierno nacional para prevenir la pandemia. Mirá los sorprendentes resultados.



Desde hace casi un año, la sociedad argentina se debate acerca de cuáles serían las mejores medidas para tomar frente a la llegada y la persistencia del Covid-19. Permanentemente, se esgrimieron ejemplos de otros países en los que se tomaron decisiones diferentes a las que se implementaron acá. Por un lado, se mostraban realidades en las que se aplicaron políticas más drásticas que mantuvieron a la población totalmente aislada en sus hogares durante un lapso prolongado de tiempo. Por otro lado, se elogiaron países en los que las medidas fueron mucho más relajadas que en Argentina, pues sus gobiernos planteaban que la economía debía continuar funcionando, sin importar tanto la cantidad de enfermos o, incluso, de muertos que el virus pudiera generar. Contamos con poca evidencia acerca de cómo la ciudadanía ha evaluado estas distintas opciones entre las que los gobernantes tuvieron que escoger.

En un reciente sondeo de opinión pública realizado en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, se indagó, entre otros temas, acerca de qué debería haber hecho el gobierno frente a la pandemia. Para ello se formularon dos preguntas. En primer lugar, se planteó «Para algunos, el gobierno tendría que haber prohibido toda circulación por dos o tres meses, siendo la policía y la gendarmería más estrictas. ¿Qué piensa de esto?» Y se les presentó tres opciones: «Era lo que se tenía que hacer», «Hubiera estado bien, pero en Argentina eso no funciona», o «Era una idea equivocada». Como se observa en el gráfico 1, menos de un cuarto consideró que era algo equivocado, pero dentro de la mayoría restante predominaron quienes pensaban que estas drásticas restricciones eran correctas, pero no eran practicables en nuestro país:



En segundo lugar, se planteó una estrategia claramente contrapuesta a la anterior: «Para otros, el gobierno no tendría que haberse metido tanto y dejado que la economía siguiera funcionando, y que se enfermasen los que se tenían que enfermar. ¿Qué piensa de esto?», brindándose las mismas opciones de respuesta. En este caso, la gran mayoría manifestó que le parecía una idea equivocada. Como se observa en el gráfico 2, el resto se dividió en partes casi iguales entre para quienes era algo viable, y para quienes no hubiera funcionado en Argentina.



Resulta interesante analizar en forma combinada ambas respuestas, tal como se muestra en el gráfico 3. En primer lugar, tenemos a quienes muestran posiciones más firmes: por un lado, los/as que evalúan que lo mejor hubiera sido prohibir la circulación y piensan, además, que era equivocado o no era practicable en Argentina dejar funcionar la economía y que se enfermasen los que se tuvieran que enfermar (23% de los/as encuestados/as); y, por otro lado, quienes piensan exactamente lo contrario, es decir, había que hacer mantenido la economía funcionando y que no era viable o era un error imponer restricciones mayores a la circulación (13%).

En segundo lugar, encontramos dos grupos con posiciones algo intermedias. Una gran cantidad de encuestados/as piensa que hubiera estado bien prohibir drásticamente la circulación pero que eso no funciona en Argentina y, al mismo tiempo, que era equivocado dejar funcionar la economía sin importar la cantidad de enfermos/as (30%). En este sentido se aproximan a las políticas realmente implementadas por el gobierno.

En una posición también intermedia, pero con una orientación contraria, estarían quienes estiman que lo mejor hubiera sido dejar la economía funcionando, aunque esto no hubiera sido viable aquí y, además, que era equivocado tratar de prohibir la circulación (5%).

Resta un 28% de los/as encuestados/as que, en general, podemos decir que no pudieron dar una respuesta clara sobre lo que debería haberse hecho. Un 10% que piensa que nada funciona en Argentina, pues escogieron en ambas preguntas las opciones en este sentido: un 13% sostiene que las dos estrategias estaban equivocadas y un 6% sostiene, contradictoriamente, que habría que haber hecho las dos cosas.



Estas opiniones sobre lo que se debería haber hecho parecen estar fuertemente asociadas a las preferencias políticas de la ciudadanía. Tal como se observa en el gráfico 4, quienes querían en 2019 que ganara Alberto Fernández, se inclinan por la opción de haber prohibido drásticamente la circulación, aunque muchos/as consideren que no hubiera funcionado en Argentina. Entre los/as sujetos con estas posiciones políticas son muy pocos/as quienes hubieran optado por mantener la economía funcionando sin importar la cantidad de enfermos. En cambio, se inclina por esta opción, un cuarto de quienes deseaban el triunfo de Mauricio Macri (y, además, un 8% piensa que hubiera sido lo mejor, aunque no hubiera funcionado en Argentina). De todos modos, más de un tercio de los/as votantes a Macri cree que la opción de restringir drásticamente la circulación era la correcta (algunos/as considerándola aplicable, y otros/as, viéndolo difícil).

Entre los categorizados como «apolíticos» se observan todas las opiniones, pero la mitad se inclina porque se hubiera prohibido más drásticamente la circulación, y solo un cuarto sostiene que se debería haber dejado la economía funcionando sin importar la cantidad de enfermos.



Para finalizar, analizaremos cuánto, estas consideraciones acerca de lo que se debería de haberse hecho, inciden en la forma en que evalúa la gestión de la pandemia por parte del gobierno. Primero veamos qué opina la ciudadanía en su conjunto: casi la mitad de todos los/as encuestados/as sostiene que «el gobierno hizo lo que pudo», y una quinta parte, que «combatió bien la pandemia». Por el contrario, solo un 12% piensa que «hizo todo mal» y un 22% que «manejó la pandemia bastante mal», como se observa en el gráfico 5.



Previsiblemente, lo que se pensaba que se debería haber hecho incide de modo claro en la manera en que se califica la gestión. Como se observa en el gráfico 6, quienes opinan que el gobierno debería haber sido aun más drástico en las restricciones a la circulación, tienden a evaluar mejor la acción gubernamental que quienes piensan que era mejor mantener la economía funcionando más allá de la cantidad de enfermos.

De todos modos, hay un sector mayoritario (casi la mitad de los casos) que evalúa que el gobierno «hizo lo que pudo», independientemente de lo que consideren que se debería haber hecho. Las diferencias, entonces, se encuentran en las proporciones que consideran que «manejó bien la pandemia» o «bastante mal» o que hizo todo mal». Quienes piensan que hubiera estado mejor prohibir de modo drástico la circulación, tienden a evaluar positivamente la gestión del gobierno (dentro de ellos/as, quienes lo ven como algo realizable en Argentina, son levemente más críticos; deben pensar que el gobierno podría haber sido más estricto de lo que fue).

En cambio, quienes creen que hubiera sido conveniente dejar funcionar la economía sin importar cuántos se enfermasen, son quienes piensan que «se hizo todo mal» o «bastante mal», en particular son más críticos/as cuanto más seguros están de que en nuestro país eso hubiera sido viable.

Los/as que consideran que ninguna de las dos opciones hubiera funcionado en Argentina, se inclinan por evaluaciones negativas. En cambio, quienes piensan que las dos estaban equivocadas se distribuyen en formas similares entre «se manejó bien», o «bastante mal/todo mal».



En definitiva, frente a la proliferación de discursos en la opinión pública que declamaban que las medidas del gobierno (tanto el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, como el posterior Distanciamiento) eran propias de un Estado autoritario y que, por el contrario había que mantener la economía funcionando más allá de las potenciales víctimas que el Covid-19 pudiera generar, es posible observar que la gran mayoría de la ciudadanía no pensaba en este sentido. Entre los/as porteños/as y bonaerenses, predomina la idea de que lo que se debería haber hecho era establecer prohibiciones a la circulación que fuesen más estrictas, aunque la mayoría evalúe que esto hubiera sido muy difícil de aplicar en nuestro país. Estas apreciaciones mayoritarias se corresponden con el apoyo que hoy presentan las medidas de restricción a las actividades nocturnas (solo un quinto de la población opina que son medidas innecesarias y que coartan las libertades).





