Enfoques cooperativos, Hoy: El régimen injusto global que los mediocres sacralizan.

Por José Yorg, el cooperario.

“Nada más peligroso que una revolución a medias. La juventud debe velar para que el sacrificio no sea estéril y no se reduzca todo a la satisfacción interior: la justicia social, la situación del indio, la división de la tierra; en el orden exterior: la defensa contra el imperialismo, la organización de la economía nacional, la aspiración hacia la Patria Grande. Hay que organizar a la América Latina en favor de la América Latina misma y no, como ahora, en favor de los inútiles del terruño y de los piratas de afuera”. Año 1930. Manuel Ugarte

El slogan “Quedate en casa”, producto del esquema defensivo de la pandemia, ha pegado fuerte en las mentes y vaya uno a saber a ciencia cierta cuánto daño causa en las conductas, sin embargo, vino en nuestra ayuda el hartazgo, ese sentir rebelde y renovador, provocador, que invita a pensar desde nuestras perspectivas esta situación sospechosa y tal vez ensayar argumentos trasformadores de mejoramiento humano.

¿Cómo es posible que gobernantes acudan a actitudes y políticas con tintes fascistas para cuidar al pueblo? Se parte de la creencia de que debemos fomentar, más que nunca, la solidaridad, la fraternidad y la cooperación. En Argentina tenemos todo un programa social de indiscutible bienhechora: Comunidad organizada.

Este programa y concepto de Comunidad organizada proviene del discurso de Perón en la sesión de clausura del Congreso de Filosofía realizada en la Provincia de Mendoza en el año de 1949, exposición cuya temática abarcaba lo filosófico, fundamentos teóricos sobre el Estado, reflexiones históricas, aspectos religiosos, y otros asuntos, que, sin embargo, se conocerían popularmente con el título de Comunidad organizada.

En un libro publicado sobre ese texto filosófico, Santiago Cafiero, como prologuista, dijo, entre muchos: “Las ideas centrales que, en más de un sentido, definen el corpus fundamental de La comunidad organizada, tienen una indudable actualidad. La necesidad de construir un nuevo proyecto de civilización alternativo al capitalismo liberal, una democracia participativa y edificada en torno a la acción de las organizaciones libres del pueblo y un proyecto de civilización opuesto al individualismo que ponga en el centro lo común, son ideas (y desafíos) urgentes también en estos años dramáticos”.

Pues bien, ese cuerpo teórico de enorme valía en la actualidad, simplemente se desconoce y hasta podríamos acusar que se soslaya a razón de la realidad circundante.

¿Cómo pretenden que el pueblo se comporte con disciplina social, solidaridad y cooperación, estando ausentes estas orientaciones actitudinales en las políticas públicas? Extraordinaria contradicción que esconde una hipocresía singular, atribuible al régimen injusto global capitalista financiero, que los mediocres sacralizan.

Estas cuestiones son las que desatendieron, omitieron o flojearon los gobiernos “progresistas”, No sembraron profunda estas ideas, estas orientaciones, y hoy el pueblo paga ese “descuido” de estos gobiernos que pretendieron ser progres, pero que No profundizaron estructuralmente los cambios necesarios, pagan con sufrimientos enormes, pero aprenda el pueblo la lección.

Comunidad organizada: Nosotros entendemos como aquella que plantea ciertamente al Cooperativismo como base y desarrollo, contrato social transformador.

Entonces queda claro que existen herramientas teóricas de valía para encarar otra forma de salir de este atolladero llamado pandemia, existe otra forma y manera, desandando las falsas dicotomías creadas para el inconfesable propósito de seguir expoliando.

El modelo cooperativo, parte substancial de la Economía Social, constituye la mejor opción ante el descalabro capitalista. El prospecto teórico y filosófico de la Comunidad organizada es la guía mejor.

¡En la fraternidad, un abrazo cooperativo!