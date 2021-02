COMENZÓ HOY LA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE EN EL IPS

Organizada conjuntamente por el Instituto de Previsión Social de Misiones y el Banco de Sangre de la provincia, se extenderá hasta el viernes 12 de febrero, de 7 a 12 hs, en Junín casi Bolívar.

El Presidente del IPS, Dr. Lisandro Benmaor, sostuvo que se está promoviendo esta acción “ya que la sangre es un insumo fundamental, y gracias a la donación voluntaria se puede colaborar”.

Comentó que es un acto altruista “ya que estirando tu brazo y en sólo unos minutos, podés salvar varias vidas”.

También estuvo presente el Vicegobernador de Misiones, Dr. Carlos Arce quien indicó que en el contexto de la pandemia por Covid 19 es muy importante la donación, e invitó a toda la población apta a que se acerque a contribuir.

REQUISITOS PARA DONAR SANGRE

Sentirse sano

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 Kg.

Concurrir con DNI.

Hidratarse bien.

Desayunar antes de donar. Es conveniente no tener un ayuno prolongado.

No haber recibido transfusiones durante el último año.

No haber sido intervenido quirúrgicamente, recibido tratamiento de acupuntura, tatuaje o piercing en los últimos 6 meses.

No estar embarazada o amamantando

No consumir drogas de ningún tipo.