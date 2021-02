por Agencia Para la Libertad ***

La Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay secuestró, torturó y ejecutó a Lilian y María Villalba , de 11 años, el pasado 2 de septiembre. El presidente Abdo Benítez celebró el crimen ante los medios paramilitares que describieron un «enfrentamiento». Luego, el 30 de noviembre, este Estado desapareció a «Lichita» (14), prima de ambas.

presxs políticxs del Ejército del Pueblo Paraguayo. A su vez, Laura Villalba -mamá de María-, permanece presa en un cuartel acusada de terrorismo y otros embustes. Lilian y María eran argentinas y las demás tienen residencia en este país en el que vivían, estudiaban o trabajaban hace más de 10 años. La Familia Villalba es blanco de una empecinada persecución que denuncian voces de luchadorxs de todo el planeta y unen sus fuerzas a la Campaña Internacional «# Eranniñas -Aparición con Vida de Lichita».Una de esa voces es la de Anahí , hermana melliza de «Lichita», quien hace dos días escribió el texto que brindamos más abajo. (Foto de la derecha: Anahí y Lichita a los 4 años).



¿Dónde estás hermanita?



«Hola Lichita, hermanita querida Desde que te fuiste nuestra casa quedo en penumbras, los pajaritos no cantan

¿Dónde estás hermanita?

Te acordás cuando estábamos en nuestra casa y, al oscurecer, jugábamos a la congelada hasta tarde para luego acostarnos en el pasto a mirar las estrellas

Recuerdo cuando vivíamos solas, que llegamos de la escuela, yo tenía hambre y vos me preparaste tecito





Te busco y no te encuentro, ahi en los lugares en los que siempre jugábamos o nos sentábamos a leer o a conversar

¿Dónde estás mi hermanita?

Solamente el silencio me responde

El lugar que ocupaba siempre a mi lado se encuentra vacio

Sueño con volver a verte, volver a reír contigo

Cuantas cosas tengo para contarte

Hace 58 días que no te veo

Que ya no comparto contigo

Hoy no se en donde estas. Por eso quiero gritar al mundo para pedir que me acompañen a buscarte, arrebatarte desde donde estés. Estoy incompleta, me faltas vos, cada día me faltas más.

Necesito tus fuerzas, tu aliento, tus consejos, éramos tan fuertes juntas, no me resigno a tu ausencia, no acepto que corras la misma suerte de Lilian Mariana y María Carmen.

Estamos haciendo una campaña por vos. Como dice mamá, rompe tu amarre y regresa».



Tu melliza, Anahí .

